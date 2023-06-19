https://ria.ru/20230619/vkontakte-1879145375.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут купаться этим летом

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут купаться этим летом - РИА Новости, 19.06.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут купаться этим летом

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:16

2023-06-19T14:16

2023-06-19T14:16

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они будут купаться этим летом.Варианты ответа были: в обустроенных местах в городе; в обустроенных местах за городом; в диких местах; в бассейне; только в море; не купаюсь.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не купаются. Так проголосовали почти 33% пользователей.Около 19% опрошенных купаются только в море, еще 12% предпочитают плавать в бассейне. При этом в обустроенных местах за городом купается такое же количество — 12%, а 16% подписчиков выбирают дикие места. Лишь 4% пользователей купаются только в обустроенных местах в городе.В комментариях подписчики отметили, что в России достаточно мест, где можно искупаться, и каждый сможет найти для себя что-то по душе.Ранее в центре погоды “Фобос” сообщили о начале купального сезона в Центральной России. Он продолжится до последней декады августа, отметили синоптики.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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