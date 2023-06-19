Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут купаться этим летом - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/vkontakte-1879145375.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут купаться этим летом
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут купаться этим летом - РИА Новости, 19.06.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут купаться этим летом
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:16
2023-06-19T14:16
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732807215_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_d057824c8d33f032b137ebe6110a0bb5.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они будут купаться этим летом.Варианты ответа были: в обустроенных местах в городе; в обустроенных местах за городом; в диких местах; в бассейне; только в море; не купаюсь.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не купаются. Так проголосовали почти 33% пользователей.Около 19% опрошенных купаются только в море, еще 12% предпочитают плавать в бассейне. При этом в обустроенных местах за городом купается такое же количество — 12%, а 16% подписчиков выбирают дикие места. Лишь 4% пользователей купаются только в обустроенных местах в городе.В комментариях подписчики отметили, что в России достаточно мест, где можно искупаться, и каждый сможет найти для себя что-то по душе.Ранее в центре погоды “Фобос” сообщили о начале купального сезона в Центральной России. Он продолжится до последней декады августа, отметили синоптики.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732807215_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5a6ed93c2746a62eb9424d631b47fe6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они будут купаться этим летом

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушка загорает и читает у пруда на ВДНХ в Москве в жаркую погоду
Девушка загорает и читает у пруда на ВДНХ в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они будут купаться этим летом.
Варианты ответа были: в обустроенных местах в городе; в обустроенных местах за городом; в диких местах; в бассейне; только в море; не купаюсь.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не купаются. Так проголосовали почти 33% пользователей.
Около 19% опрошенных купаются только в море, еще 12% предпочитают плавать в бассейне. При этом в обустроенных местах за городом купается такое же количество — 12%, а 16% подписчиков выбирают дикие места. Лишь 4% пользователей купаются только в обустроенных местах в городе.
В комментариях подписчики отметили, что в России достаточно мест, где можно искупаться, и каждый сможет найти для себя что-то по душе.

Ранее в центре погоды “Фобос” сообщили о начале купального сезона в Центральной России. Он продолжится до последней декады августа, отметили синоптики.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала