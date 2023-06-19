https://ria.ru/20230619/velikobritaniya-1879081545.html

Британский журнал удалил интервью с главкомом ВМФ

Британский журнал удалил интервью с главкомом ВМФ - РИА Новости, 19.06.2023

Британский журнал удалил интервью с главкомом ВМФ

Британский политический еженедельник House удалил интервью с главой военно-морского флота Великобритании Беном Ки, в котором он признал сложности с набором... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:00

2023-06-19T11:00

2023-06-19T13:11

великобритания

в мире

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Британский политический еженедельник House удалил интервью с главой военно-морского флота Великобритании Беном Ки, в котором он признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны.В поиске на сайте журнала до сих пор выдается заголовок интервью, но при попытке перейти по гиперссылке, появляется сообщение 404 о том, что соответствующая страница не найдена.Однако содержание интервью есть у телеканала Sky News, который ссылается на этот материал. ТВ отмечает, что главной сложностью при наборе является особый характер службы на подводных лодках, предполагающий пребывание под водой месяцами без возможности связаться с семьей и часто даже без информации, где вы находитесь."Я не собираюсь говорить здесь, что у нас отбоя нет от людей… Мы в сущности ведем войну за перспективные кадры этой страны, это не какой-то большой секрет", - приводит Sky News слова Ки.Спустя несколько часов доступ к статье был восстановлен."Когда я пришел в военно-морской флот, он насчитывал 75 тысяч человек… Сейчас нас примерно 36 тысяч… Впервые после окончания Второй мировой войны нам надо стать больше", - добавил Ки в интервью House, отметив, что ВМФ Великобритании за прошедшие 80 лет лишь "успешно сокращался".В ВМФ Великобритании стоят на вооружении четыре атомных подводных лодки типа "Вэнгард" и некоторое число подводных лодок типа "Астьют", также способных нести ядерные ракеты, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20221224/statya-1841008194.html

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великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, в мире