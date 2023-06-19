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Британский журнал удалил интервью с главкомом ВМФ - РИА Новости, 19.06.2023
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11:00 19.06.2023 (обновлено: 13:11 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/velikobritaniya-1879081545.html
Британский журнал удалил интервью с главкомом ВМФ
Британский журнал удалил интервью с главкомом ВМФ - РИА Новости, 19.06.2023
Британский журнал удалил интервью с главкомом ВМФ
Британский политический еженедельник House удалил интервью с главой военно-морского флота Великобритании Беном Ки, в котором он признал сложности с набором... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:00
2023-06-19T13:11
великобритания
в мире
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Британский политический еженедельник House удалил интервью с главой военно-морского флота Великобритании Беном Ки, в котором он признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны.В поиске на сайте журнала до сих пор выдается заголовок интервью, но при попытке перейти по гиперссылке, появляется сообщение 404 о том, что соответствующая страница не найдена.Однако содержание интервью есть у телеканала Sky News, который ссылается на этот материал. ТВ отмечает, что главной сложностью при наборе является особый характер службы на подводных лодках, предполагающий пребывание под водой месяцами без возможности связаться с семьей и часто даже без информации, где вы находитесь."Я не собираюсь говорить здесь, что у нас отбоя нет от людей… Мы в сущности ведем войну за перспективные кадры этой страны, это не какой-то большой секрет", - приводит Sky News слова Ки.Спустя несколько часов доступ к статье был восстановлен."Когда я пришел в военно-морской флот, он насчитывал 75 тысяч человек… Сейчас нас примерно 36 тысяч… Впервые после окончания Второй мировой войны нам надо стать больше", - добавил Ки в интервью House, отметив, что ВМФ Великобритании за прошедшие 80 лет лишь "успешно сокращался".В ВМФ Великобритании стоят на вооружении четыре атомных подводных лодки типа "Вэнгард" и некоторое число подводных лодок типа "Астьют", также способных нести ядерные ракеты, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20221224/statya-1841008194.html
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великобритания, в мире
Великобритания, В мире
Британский журнал удалил интервью с главкомом ВМФ

House удалил статью, где главком ВМФ Британии заявил о сложностях с набором на службу

© Фото : POA(Phot) Gaz ArmesБританская атомная подводная лодка HMS Talent
Британская атомная подводная лодка HMS Talent - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : POA(Phot) Gaz Armes
Британская атомная подводная лодка HMS Talent. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Британский политический еженедельник House удалил интервью с главой военно-морского флота Великобритании Беном Ки, в котором он признал сложности с набором людей на службу на атомных подводных лодках, составляющих часть ядерной триады страны.
В поиске на сайте журнала до сих пор выдается заголовок интервью, но при попытке перейти по гиперссылке, появляется сообщение 404 о том, что соответствующая страница не найдена.
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Однако содержание интервью есть у телеканала Sky News, который ссылается на этот материал. ТВ отмечает, что главной сложностью при наборе является особый характер службы на подводных лодках, предполагающий пребывание под водой месяцами без возможности связаться с семьей и часто даже без информации, где вы находитесь.
"Я не собираюсь говорить здесь, что у нас отбоя нет от людей… Мы в сущности ведем войну за перспективные кадры этой страны, это не какой-то большой секрет", - приводит Sky News слова Ки.
Спустя несколько часов доступ к статье был восстановлен.
"Когда я пришел в военно-морской флот, он насчитывал 75 тысяч человек… Сейчас нас примерно 36 тысяч… Впервые после окончания Второй мировой войны нам надо стать больше", - добавил Ки в интервью House, отметив, что ВМФ Великобритании за прошедшие 80 лет лишь "успешно сокращался".
В ВМФ Великобритании стоят на вооружении четыре атомных подводных лодки типа "Вэнгард" и некоторое число подводных лодок типа "Астьют", также способных нести ядерные ракеты, сообщает телеканал.
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