https://ria.ru/20230619/valuyki-1879255819.html

Гладков поручил обучить жителей Валуек навыкам поведения при обстрелах

Гладков поручил обучить жителей Валуек навыкам поведения при обстрелах - РИА Новости, 19.06.2023

Гладков поручил обучить жителей Валуек навыкам поведения при обстрелах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в связи с большим количеством вопросов от жителей Валуйского городского округа поручил его главе Алексею Дыбову РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T23:55

2023-06-19T23:55

2023-06-19T23:55

специальная военная операция на украине

валуйки

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в связи с большим количеством вопросов от жителей Валуйского городского округа поручил его главе Алексею Дыбову усилить работу по обучению граждан правильным действиям в кризисных ситуациях, таких как обстрелы. Губернатор утром в понедельник сообщил, что украинские войска обстреляли Валуйки, по городу было выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". Восемь мирных жителей пострадали, в том числе ребенок, его госпитализировали в Белгород, другие пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение. Гладков в этот же день отправился в Валуйки и встретился с жителями, у которых было много вопросов по оповещению, содержанию подвалов и укрытий. Как отметил глава региона, замечания все справедливы. "Алексею Ивановичу Дыбову необходимо усилить работу по обучению жителей навыкам поведения в кризисных ситуациях, связанных с обстрелом. В первую очередь, прийти в места, в которых возможно укрыться населению. И людей нужно учить: учить оказывать первую помощь, рассказывать, что такое безопасное место в квартире. К сожалению, у нас ситуация такая, какая есть, и мы должны быть готовы к любому развитию событий", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он добавил, что по поводу проблем с системой оповещения новый порядок власти будут прорабатывать совместно с МЧС и ситуацию исправят. Также запланирована встреча с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым и министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым, которые обещают ответить на все вопросы жителей как можно скорее. "По предварительным оценкам, повреждения выявлены в 7 многоквартирных домах - 61 квартире, 18 домах частного сектора и 33 автомобилях. Комиссии продолжат завтра с утра подомовой обход и фиксацию повреждений. По восстановлению – выделили дополнительные бригады. В ближайшее время постараемся, как всегда, замерить, изготовить и сделать", - рассказал Гладков о повреждениях имущества, отметив, что дом, где проживал пострадавший ребенок, нужно будет строить заново: "глядя на дом, точнее, на то, что он него осталось, понимаешь: точно чудом спаслись". Во время обстрела города Валуйки украинскими военными 16 сентября 2022 года погиб мирный житель, сотрудник больницы, двое получили ранения. По словам местных властей, тогда пострадали 86 домовладений и 19 автомобилей местных жителей, также была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение города. Город Валуйки находится в 15 километрах от границы с Украиной, численность населения около 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230613/putin-1877856653.html

валуйки

белгородская область

белгород

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Наталья Макарова

валуйки, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)