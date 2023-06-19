https://ria.ru/20230619/ukraina-1879152108.html

Российская ПВО сбила украинский Ми-8 и 14 дронов

Российская ПВО сбила украинский Ми-8 и 14 дронов - РИА Новости, 19.06.2023

Российская ПВО сбила украинский Ми-8 и 14 дронов

Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:29

2023-06-19T14:29

2023-06-19T14:30

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка Донецкой народной республики, Николаевка, Змиевка Луганской народной республики, Старая Збурьевка Херсонской области и Великий Выселок Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4700 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10192 танка и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11047 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879151931.html

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