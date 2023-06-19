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Российская ПВО сбила украинский Ми-8 и 14 дронов - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 19.06.2023 (обновлено: 14:30 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879152108.html
Российская ПВО сбила украинский Ми-8 и 14 дронов
Российская ПВО сбила украинский Ми-8 и 14 дронов - РИА Новости, 19.06.2023
Российская ПВО сбила украинский Ми-8 и 14 дронов
Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:29
2023-06-19T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка Донецкой народной республики, Николаевка, Змиевка Луганской народной республики, Старая Збурьевка Херсонской области и Великий Выселок Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4700 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10192 танка и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11047 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879151931.html
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в мире, запорожская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Украина
Российская ПВО сбила украинский Ми-8 и 14 дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8, 14 дронов и пять снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолет Ми-8, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка Донецкой народной республики, Николаевка, Змиевка Луганской народной республики, Старая Збурьевка Херсонской области и Великий Выселок Харьковской области", - говорится в сообщении.
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Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4700 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10192 танка и других боевых бронированных машин, 1125 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5163 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11047 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
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