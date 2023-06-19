https://ria.ru/20230619/tyuleni-1879195855.html

Найденных около Петербурга тюленей выпустили после лечения в Финский залив

Найденных около Петербурга тюленей выпустили после лечения в Финский залив - РИА Новости, 19.06.2023

Найденных около Петербурга тюленей выпустили после лечения в Финский залив

Трех найденных около Петербурга тюленей после лечения и курса реабилитации выпустили в Финский залив, сообщила пресс-служба "Водоканала" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:32

2023-06-19T16:32

2023-06-19T16:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Трех найденных около Петербурга тюленей после лечения и курса реабилитации выпустили в Финский залив, сообщила пресс-служба "Водоканала" в соцсети "ВКонтакте"."Состоялся выпускной тюленят, которые успешно завершили реабилитацию в Центре оказания помощи морским млекопитающим", — говорится в публикации.На волю выпустили тюленей с именами Дамбик, Выборгуша и Пасха. "Дамбика нашел на территории дамбы Андрей Баранов. Мы еще раз благодарим его за участие в спасении детеныша. Сильно исхудавшего серого тюлененка доставили на территорию "Водоканала" в поселке Репино. Вес его был всего 15 килограммов, что почти в три раза меньше нормы", — уточнили в пресс-службе.Выборгушу заметили местные жители в Выборге. Малышка весила всего 11 килограммов и из-за страха очень долго не могла решиться выбраться на берег. Только с наступлением темноты она преодолела его и все-таки выбралась на сушу. Тюленя Пасху специалисты нашли в пасхальную ночь на Ласковом пляже в Курортном районе Санкт-Петербурга. Малышка сидела на пляже и была сильно истощена. К моменту приезда спасателей тюлененок перебрался по льду подальше от собравшихся людей, поближе к воде. Самочка весила всего 13 килограммов. Ее оперативно доставили в центр, где провели осмотр и оказали помощь. "Сейчас все животные прошли курс лечения, набрали необходимый вес (Дамбик — 51 килограммов, Выборгуша — 37 килограммов, Пасха — 35 килограммов), чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни", — подчеркнули на предприятии.В специализированном Центре помощи морским млекопитающим остались проходить реабилитацию шесть ладожских кольчатых нерп, за их судьбой также следит "Водоканал".

https://ria.ru/20230416/tyulen-1865700720.html

https://ria.ru/20230619/zhuravli-1879065502.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, финский залив, репино, общество, россия