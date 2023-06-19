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Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана
Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана - РИА Новости, 19.06.2023
Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:06
2023-06-19T17:06
2023-06-19T17:08
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сергей лавров
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в ОДКБ, а также подписали ряд межправительственных соглашений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. "В Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином в рамках его рабочей поездки в нашу страну. Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений в продолжение переговоров, состоявшихся в ходе официального визита Сергея Лаврова в Таджикистан 5-6 июня, а также взаимодействие в ОДКБ… Состоялось подписание соглашений между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - сообщило ведомство.
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россия, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, одкб, таджикистан, в мире
Россия, Сергей Лавров, Сироджиддин Мухриддин, ОДКБ, Таджикистан, В мире
Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана
Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана Мухриддином вопросы двусторонних отношений