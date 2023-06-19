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Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана - РИА Новости, 19.06.2023
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17:06 19.06.2023 (обновлено: 17:08 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/tadzhikistan-1879202796.html
Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана
Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана - РИА Новости, 19.06.2023
Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:06
2023-06-19T17:08
россия
сергей лавров
сироджиддин мухриддин
одкб
таджикистан
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в ОДКБ, а также подписали ряд межправительственных соглашений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. "В Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином в рамках его рабочей поездки в нашу страну. Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений в продолжение переговоров, состоявшихся в ходе официального визита Сергея Лаврова в Таджикистан 5-6 июня, а также взаимодействие в ОДКБ… Состоялось подписание соглашений между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - сообщило ведомство.
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россия, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, одкб, таджикистан, в мире
Россия, Сергей Лавров, Сироджиддин Мухриддин, ОДКБ, Таджикистан, В мире
Лавров провел встречу с главой МИД Таджикистана

Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана Мухриддином вопросы двусторонних отношений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в ОДКБ, а также подписали ряд межправительственных соглашений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином в рамках его рабочей поездки в нашу страну. Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений в продолжение переговоров, состоявшихся в ходе официального визита Сергея Лаврова в Таджикистан 5-6 июня, а также взаимодействие в ОДКБ… Состоялось подписание соглашений между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - сообщило ведомство.
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РоссияСергей ЛавровСироджиддин МухриддинОДКБТаджикистанВ мире
 
 
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