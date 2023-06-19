https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879152660.html

ВСУ потеряли более 40 человек на Херсонском направлении

ВСУ потеряли более 40 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.06.2023

ВСУ потеряли более 40 человек на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 40 украинских военнослужащих, а также артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:31

2023-06-19T14:31

2023-06-19T14:31

специальная военная операция на украине

сша

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 40 украинских военнослужащих, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879151931.html

сша

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

сша, россия, безопасность