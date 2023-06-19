https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879152660.html
ВСУ потеряли более 40 человек на Херсонском направлении
ВСУ потеряли более 40 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.06.2023
ВСУ потеряли более 40 человек на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 40 украинских военнослужащих, а также артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:31
2023-06-19T14:31
2023-06-19T14:31
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 40 украинских военнослужащих, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879151931.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли более 40 человек на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 40 человек и систему М777
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении более 40 украинских военнослужащих, а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении