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Аграрии Приморья посеяли более 240 тысяч гектаров сои - РИА Новости, 19.06.2023
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09:25 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/soya-1879060062.html
Аграрии Приморья посеяли более 240 тысяч гектаров сои
Аграрии Приморья посеяли более 240 тысяч гектаров сои - РИА Новости, 19.06.2023
Аграрии Приморья посеяли более 240 тысяч гектаров сои
Сельхозпроизводители Приморского края посеяли более 240 тысяч гектаров сои - главной экспортной культуры региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:25
2023-06-19T09:25
приморский край
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморского края посеяли более 240 тысяч гектаров сои - главной экспортной культуры региона, сообщает пресс-служба краевого правительства."На сегодняшний день приморские сельхозпроизводители посеяли 240,6 тысячи гектаров сои – 80,1% от запланированных площадей. Отличились аграрии Хорольского муниципального округа, они посеяли более 40 тысяч гектаров этой главной экспортной культуры", – говорится в сообщении.По данным регионального министерства сельского хозяйства, посевная кампания сои несколько затянулась в связи с ливневыми дождями и переувлажнением почвы в некоторых районах края.В пресс-службе напомнили, что за первые пять месяцев года экспорт сои из Приморья составил 85,3 миллиона долларов, соевого масла – 23 миллиона долларов, что вносит существенный вклад в показатели нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Как сообщалось, губернатор Приморского края Олег Кожемяко на международной торгово-экономической ярмарке в Харбине пригласил китайских инвесторов принять участие в совместных проектах на территории Приморского края, в том числе, в строительстве современных высокотехнологических производств по глубокой переработке сои.
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Влада Копылова
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приморский край, олег кожемяко
Приморский край, Олег Кожемяко

Аграрии Приморья посеяли более 240 тысяч гектаров сои

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка сои
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка сои. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморского края посеяли более 240 тысяч гектаров сои - главной экспортной культуры региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"На сегодняшний день приморские сельхозпроизводители посеяли 240,6 тысячи гектаров сои – 80,1% от запланированных площадей. Отличились аграрии Хорольского муниципального округа, они посеяли более 40 тысяч гектаров этой главной экспортной культуры", – говорится в сообщении.
По данным регионального министерства сельского хозяйства, посевная кампания сои несколько затянулась в связи с ливневыми дождями и переувлажнением почвы в некоторых районах края.
В пресс-службе напомнили, что за первые пять месяцев года экспорт сои из Приморья составил 85,3 миллиона долларов, соевого масла – 23 миллиона долларов, что вносит существенный вклад в показатели нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Как сообщалось, губернатор Приморского края Олег Кожемяко на международной торгово-экономической ярмарке в Харбине пригласил китайских инвесторов принять участие в совместных проектах на территории Приморского края, в том числе, в строительстве современных высокотехнологических производств по глубокой переработке сои.
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