https://ria.ru/20230619/soya-1879060062.html

Аграрии Приморья посеяли более 240 тысяч гектаров сои

Аграрии Приморья посеяли более 240 тысяч гектаров сои - РИА Новости, 19.06.2023

Аграрии Приморья посеяли более 240 тысяч гектаров сои

Сельхозпроизводители Приморского края посеяли более 240 тысяч гектаров сои - главной экспортной культуры региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:25

2023-06-19T09:25

2023-06-19T09:25

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморского края посеяли более 240 тысяч гектаров сои - главной экспортной культуры региона, сообщает пресс-служба краевого правительства."На сегодняшний день приморские сельхозпроизводители посеяли 240,6 тысячи гектаров сои – 80,1% от запланированных площадей. Отличились аграрии Хорольского муниципального округа, они посеяли более 40 тысяч гектаров этой главной экспортной культуры", – говорится в сообщении.По данным регионального министерства сельского хозяйства, посевная кампания сои несколько затянулась в связи с ливневыми дождями и переувлажнением почвы в некоторых районах края.В пресс-службе напомнили, что за первые пять месяцев года экспорт сои из Приморья составил 85,3 миллиона долларов, соевого масла – 23 миллиона долларов, что вносит существенный вклад в показатели нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Как сообщалось, губернатор Приморского края Олег Кожемяко на международной торгово-экономической ярмарке в Харбине пригласил китайских инвесторов принять участие в совместных проектах на территории Приморского края, в том числе, в строительстве современных высокотехнологических производств по глубокой переработке сои.

https://ria.ru/20230619/park-1879043456.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, олег кожемяко