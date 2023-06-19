https://ria.ru/20230619/razvitie-1879061460.html

Красноярский край получит средства на развитие территорий

Красноярский край получит средства на развитие территорий - РИА Новости, 19.06.2023

Красноярский край получит средства на развитие территорий

Власти Красноярского края выделили муниципальным образованиям региона дополнительно 55 миллионов рублей для реализации проектов для развития территорий, таким... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:32

2023-06-19T09:32

2023-06-19T09:32

красноярский край

мотыгинский район

экономика

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КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Власти Красноярского края выделили муниципальным образованиям региона дополнительно 55 миллионов рублей для реализации проектов для развития территорий, таким образом общая сумма составляет более 370 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого минфина. По ее данным, средства краевого бюджета направят обустройство детских и спортивных площадок, ремонт уличного освещения, благоустройство территории, приобретение техники, ремонт Дома культуры и систем водоснабжения в районных поселениях. "По программе поддержки местных инициатив муниципальные образования края получили дополнительно почти 55 млн рублей... Всего в этом году на реализацию проектов-победителей направят больше 370 млн рублей, в том числе средства краевого бюджета 303 млн рублей, местного бюджета 26 млн рублей, юридических лиц 25 млн рублей и населения 17 млн рублей", - говорится в сообщении. В программе участвуют 43 территории края. Наибольшую поддержку жителей получили проекты Абанского, Мотыгинского районов и Тюхтетского муниципального округа. "Программа позволяет жителям участвовать в решении вопросов местного значения и выдвигать идеи по улучшению своего населенного пункта. Мы поддерживаем такую заинтересованность, поэтому выделяем дополнительные средства краевого бюджета на реализацию проектов", - сказал и.о. заместителя председателя правительства края – министра финансов Владимир Бахарь.

https://ria.ru/20230517/selo-1872444864.html

https://ria.ru/20230614/avtomobili-1877980965.html

красноярский край

мотыгинский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярский край, мотыгинский район, экономика