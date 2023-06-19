https://ria.ru/20230619/razvitie-1879061460.html
Красноярский край получит средства на развитие территорий
Красноярский край получит средства на развитие территорий - РИА Новости, 19.06.2023
Красноярский край получит средства на развитие территорий
Власти Красноярского края выделили муниципальным образованиям региона дополнительно 55 миллионов рублей для реализации проектов для развития территорий, таким... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:32
2023-06-19T09:32
2023-06-19T09:32
красноярский край
мотыгинский район
экономика
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КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Власти Красноярского края выделили муниципальным образованиям региона дополнительно 55 миллионов рублей для реализации проектов для развития территорий, таким образом общая сумма составляет более 370 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого минфина. По ее данным, средства краевого бюджета направят обустройство детских и спортивных площадок, ремонт уличного освещения, благоустройство территории, приобретение техники, ремонт Дома культуры и систем водоснабжения в районных поселениях. "По программе поддержки местных инициатив муниципальные образования края получили дополнительно почти 55 млн рублей... Всего в этом году на реализацию проектов-победителей направят больше 370 млн рублей, в том числе средства краевого бюджета 303 млн рублей, местного бюджета 26 млн рублей, юридических лиц 25 млн рублей и населения 17 млн рублей", - говорится в сообщении. В программе участвуют 43 территории края. Наибольшую поддержку жителей получили проекты Абанского, Мотыгинского районов и Тюхтетского муниципального округа. "Программа позволяет жителям участвовать в решении вопросов местного значения и выдвигать идеи по улучшению своего населенного пункта. Мы поддерживаем такую заинтересованность, поэтому выделяем дополнительные средства краевого бюджета на реализацию проектов", - сказал и.о. заместителя председателя правительства края – министра финансов Владимир Бахарь.
https://ria.ru/20230517/selo-1872444864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, мотыгинский район, экономика
Красноярский край, Мотыгинский район, Экономика
Красноярский край получит средства на развитие территорий
Красноярский край получит на развитие территорий более 370 миллионов рублей
КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Власти Красноярского края выделили муниципальным образованиям региона дополнительно 55 миллионов рублей для реализации проектов для развития территорий, таким образом общая сумма составляет более 370 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого минфина.
По ее данным, средства краевого бюджета направят обустройство детских и спортивных площадок, ремонт уличного освещения, благоустройство территории, приобретение техники, ремонт Дома культуры и систем водоснабжения в районных поселениях.
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"По программе поддержки местных инициатив муниципальные образования края получили дополнительно почти 55 млн рублей... Всего в этом году на реализацию проектов-победителей направят больше 370 млн рублей, в том числе средства краевого бюджета 303 млн рублей, местного бюджета 26 млн рублей, юридических лиц 25 млн рублей и населения 17 млн рублей", - говорится в сообщении.
В программе участвуют 43 территории края. Наибольшую поддержку жителей получили проекты Абанского, Мотыгинского районов
и Тюхтетского муниципального округа.
"Программа позволяет жителям участвовать в решении вопросов местного значения и выдвигать идеи по улучшению своего населенного пункта. Мы поддерживаем такую заинтересованность, поэтому выделяем дополнительные средства краевого бюджета на реализацию проектов", - сказал и.о. заместителя председателя правительства края – министра финансов Владимир Бахарь.
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