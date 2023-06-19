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Красносельский оценил перспективы формата "5+2" по Приднестровью - РИА Новости, 19.06.2023
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09:52 19.06.2023 (обновлено: 10:16 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/pridnestrove-1879064777.html
Красносельский оценил перспективы формата "5+2" по Приднестровью
Красносельский оценил перспективы формата "5+2" по Приднестровью - РИА Новости, 19.06.2023
Красносельский оценил перспективы формата "5+2" по Приднестровью
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что не считает потенциал формата исчерпанным, РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:52
2023-06-19T10:16
вадим красносельский
молдавия
обсе
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что не считает потенциал формата исчерпанным, а его работу – невозможной в нынешних обстоятельствах. "Приднестровье на протяжении ряда лет выступало с конкретными инициативами о возобновлении деятельности "5+2" или проведении переговоров под его эгидой. Абсолютно не считаю потенциал формата исчерпанным, а его работу – невозможной в нынешних обстоятельствах. Нужно лишь желание и политическая воля работать и решать проблемы в интересах людей, чьи базовые права сейчас нарушаются по политическим причинам, что недопустимо", - сказал Красносельский. Глава ПМР также отметил, что в Кишинёве давно не скрывают своего намерения отказаться от этого переговорного формата "5+2". "Сама суть формата противоречит подходам по навязыванию односторонних несправедливых решений, мешает попыткам без учета историко-правовых факторов и воли приднестровского народа предрешить модель окончательного урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем. Кроме того, данный переговорный механизм предполагает особую роль России, являющейся посредником и гарантом мирного урегулирования", - отметил Красносельский. Он также напомнил, что в прошлом году на встрече с послом по особым поручениям МИД России Виталием Тряпицыным предложил составить единый документ о гарантиях мира и безопасности Приднестровья для того, чтобы все участники формата "5+2" поставили под ним свою подпись. "Считаю свое предложение, озвученное в прошлом году, актуальным и сегодня", - подчеркнул лидер Приднестровья. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872042427.html
https://ria.ru/20230517/pridnestrove-1872436372.html
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вадим красносельский, молдавия, обсе, приднестровская молдавская республика
Вадим Красносельский, Молдавия, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика
Красносельский оценил перспективы формата "5+2" по Приднестровью

Лидер Приднестровья Красносельский не считает потенциал формата "5+2" исчерпанным

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что не считает потенциал формата исчерпанным, а его работу – невозможной в нынешних обстоятельствах.
"Приднестровье на протяжении ряда лет выступало с конкретными инициативами о возобновлении деятельности "5+2" или проведении переговоров под его эгидой. Абсолютно не считаю потенциал формата исчерпанным, а его работу – невозможной в нынешних обстоятельствах. Нужно лишь желание и политическая воля работать и решать проблемы в интересах людей, чьи базовые права сейчас нарушаются по политическим причинам, что недопустимо", - сказал Красносельский.
Глава ПМР также отметил, что в Кишинёве давно не скрывают своего намерения отказаться от этого переговорного формата "5+2".
"Сама суть формата противоречит подходам по навязыванию односторонних несправедливых решений, мешает попыткам без учета историко-правовых факторов и воли приднестровского народа предрешить модель окончательного урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем. Кроме того, данный переговорный механизм предполагает особую роль России, являющейся посредником и гарантом мирного урегулирования", - отметил Красносельский.
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Он также напомнил, что в прошлом году на встрече с послом по особым поручениям МИД России Виталием Тряпицыным предложил составить единый документ о гарантиях мира и безопасности Приднестровья для того, чтобы все участники формата "5+2" поставили под ним свою подпись.
"Считаю свое предложение, озвученное в прошлом году, актуальным и сегодня", - подчеркнул лидер Приднестровья.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Читайте полный текст интервью >>>
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Вадим КрасносельскийМолдавияОБСЕПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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