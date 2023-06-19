Красносельский оценил перспективы формата "5+2" по Приднестровью
Лидер Приднестровья Красносельский не считает потенциал формата "5+2" исчерпанным
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что не считает потенциал формата исчерпанным, а его работу – невозможной в нынешних обстоятельствах.
"Приднестровье на протяжении ряда лет выступало с конкретными инициативами о возобновлении деятельности "5+2" или проведении переговоров под его эгидой. Абсолютно не считаю потенциал формата исчерпанным, а его работу – невозможной в нынешних обстоятельствах. Нужно лишь желание и политическая воля работать и решать проблемы в интересах людей, чьи базовые права сейчас нарушаются по политическим причинам, что недопустимо", - сказал Красносельский.
Глава ПМР также отметил, что в Кишинёве давно не скрывают своего намерения отказаться от этого переговорного формата "5+2".
"Сама суть формата противоречит подходам по навязыванию односторонних несправедливых решений, мешает попыткам без учета историко-правовых факторов и воли приднестровского народа предрешить модель окончательного урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем. Кроме того, данный переговорный механизм предполагает особую роль России, являющейся посредником и гарантом мирного урегулирования", - отметил Красносельский.
Он также напомнил, что в прошлом году на встрече с послом по особым поручениям МИД России Виталием Тряпицыным предложил составить единый документ о гарантиях мира и безопасности Приднестровья для того, чтобы все участники формата "5+2" поставили под ним свою подпись.
"Считаю свое предложение, озвученное в прошлом году, актуальным и сегодня", - подчеркнул лидер Приднестровья.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.