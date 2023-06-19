https://ria.ru/20230619/prazdniki-1879198268.html
В ГД обсудят тему "раздробленных" выходных на майские праздники в 2024 году
В ГД обсудят тему "раздробленных" выходных на майские праздники в 2024 году - РИА Новости, 19.06.2023
В ГД обсудят тему "раздробленных" выходных на майские праздники в 2024 году
В июле в Госдуме пройдет круглый стол о длинных майских праздниках с 1 по 9 мая в 2024 году, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:41
2023-06-19T16:41
2023-06-19T17:04
общество
госдума рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В июле в Госдуме пройдет круглый стол о длинных майских праздниках с 1 по 9 мая в 2024 году, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние – десять. "На май нужно перевести часть новогодних праздников. В июле мы проведем в Госдуме круглый стол о беспрерывных майских праздниках с 1 по 9 мая", — привели РИА Новости в пресс-службе "Новых людей" слова Даванкова. Даванков отметил, что в майские праздники люди уезжают на дачу, проводят время с семьей. "Сейчас Минтруд снова предлагает раздробленные выходные. Отдыхать с 28 апреля по 1 мая. Потом - опять на работу. А потом снова отдых на День Победы. Это не решает проблему. Люди уезжают на майские праздники на дачу, чтобы провести время на природе с семьей", — добавил он. По мнению парламентария, майские праздники нужно делать без перерывов, "чтобы люди могли нормально отдохнуть". Ранее депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на 4 дня.
https://ria.ru/20230614/prazdniki-1878074551.html
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общество, госдума рф, праздник весны и труда
Общество, Госдума РФ, Праздник Весны и Труда
В ГД обсудят тему "раздробленных" выходных на майские праздники в 2024 году
Депутат Даванков: в Госдуме в июле обсудят тему длинных майских праздников в 2024 году
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В июле в Госдуме пройдет круглый стол о длинных майских праздниках с 1 по 9 мая в 2024 году, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что майские праздники в следующем году продлятся всего восемь дней – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, а новогодние – десять.
Котяков подтвердил готовность обсуждать увеличение майских выходных
"На май нужно перевести часть новогодних праздников. В июле мы проведем в Госдуме круглый стол о беспрерывных майских праздниках с 1 по 9 мая", — привели РИА Новости в пресс-службе "Новых людей" слова Даванкова.
Даванков отметил, что в майские праздники люди уезжают на дачу, проводят время с семьей.
"Сейчас Минтруд снова предлагает раздробленные выходные. Отдыхать с 28 апреля по 1 мая. Потом - опять на работу. А потом снова отдых на День Победы. Это не решает проблему. Люди уезжают на майские праздники на дачу, чтобы провести время на природе с семьей", — добавил он.
По мнению парламентария, майские праздники нужно делать без перерывов, "чтобы люди могли нормально отдохнуть".
Ранее депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на 4 дня.