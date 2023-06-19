https://ria.ru/20230619/pozitsiya-1879128025.html

Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную позицию в отношении Китая

Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную позицию в отношении Китая - РИА Новости, 19.06.2023

Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную позицию в отношении Китая

Пекин надеется, что США займут рациональную и прагматичную позицию в отношении Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с госсекретарем США... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:27

2023-06-19T13:27

2023-06-19T13:49

китай

сша

в мире

си цзиньпин

энтони блинкен

джо байден

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ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Пекин надеется, что США займут рациональную и прагматичную позицию в отношении Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник в Пекине."Есть надежда на то, что американская сторона займет рациональную и прагматичную позицию и будет работать с Китаем в одном направлении", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.Глава КНР призвал американскую сторону оставаться приверженной консенсусу, достигнутому ранее между ним и президентом США Джо Байденом в ходе встречи на Бали, и претворять позитивные заявления в действия по стабилизации и улучшению китайско-американских отношений.Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230605/kitay-1876324759.html

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китай, сша, в мире, си цзиньпин, энтони блинкен, джо байден