Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную позицию в отношении Китая
Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную и прагматичную позицию в отношении Китая
© AP Photo / Leah MillisПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
© AP Photo / Leah Millis
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Пекин надеется, что США займут рациональную и прагматичную позицию в отношении Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник в Пекине.
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"Есть надежда на то, что американская сторона займет рациональную и прагматичную позицию и будет работать с Китаем в одном направлении", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.
Глава КНР призвал американскую сторону оставаться приверженной консенсусу, достигнутому ранее между ним и президентом США Джо Байденом в ходе встречи на Бали, и претворять позитивные заявления в действия по стабилизации и улучшению китайско-американских отношений.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.