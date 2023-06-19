Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную позицию в отношении Китая - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 19.06.2023 (обновлено: 13:49 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/pozitsiya-1879128025.html
Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную позицию в отношении Китая
Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную позицию в отношении Китая - РИА Новости, 19.06.2023
Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную позицию в отношении Китая
Пекин надеется, что США займут рациональную и прагматичную позицию в отношении Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с госсекретарем США... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:27
2023-06-19T13:49
китай
сша
в мире
си цзиньпин
энтони блинкен
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879121640_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_4e1cb692833b1f74ec6247e44a1b4e76.jpg
ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Пекин надеется, что США займут рациональную и прагматичную позицию в отношении Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник в Пекине."Есть надежда на то, что американская сторона займет рациональную и прагматичную позицию и будет работать с Китаем в одном направлении", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.Глава КНР призвал американскую сторону оставаться приверженной консенсусу, достигнутому ранее между ним и президентом США Джо Байденом в ходе встречи на Бали, и претворять позитивные заявления в действия по стабилизации и улучшению китайско-американских отношений.Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
https://ria.ru/20230605/kitay-1876324759.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879121640_184:83:2804:2048_1920x0_80_0_0_c599dfbe327e48e548a6cf0e8b8b8ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, в мире, си цзиньпин, энтони блинкен, джо байден
Китай, США, В мире, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Джо Байден
Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную позицию в отношении Китая

Си Цзиньпин надеется, что США займут рациональную и прагматичную позицию в отношении Китая

© AP Photo / Leah MillisПредседатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Leah Millis
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Пекин надеется, что США займут рациональную и прагматичную позицию в отношении Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник в Пекине.
«
"Есть надежда на то, что американская сторона займет рациональную и прагматичную позицию и будет работать с Китаем в одном направлении", - приводит слова китайского лидера МИД КНР.
Глава КНР призвал американскую сторону оставаться приверженной консенсусу, достигнутому ранее между ним и президентом США Джо Байденом в ходе встречи на Бали, и претворять позитивные заявления в действия по стабилизации и улучшению китайско-американских отношений.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня также провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
США заявили о прогрессе в расширении каналов коммуникаций с Китаем
5 июня, 21:30
 
КитайСШАВ миреСи ЦзиньпинЭнтони БлинкенДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала