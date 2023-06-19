https://ria.ru/20230619/pozhar-1879250607.html
В центре Москвы загорелось здание
В центре Москвы загорелось здание - РИА Новости, 19.06.2023
В центре Москвы загорелось здание
Строящееся здание загорелось в центре Москвы, сведения о пострадавших не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T22:29
2023-06-19T22:29
2023-06-19T22:29
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Строящееся здание загорелось в центре Москвы, сведения о пострадавших не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "Новосущевская улица, дом 14, напротив. Происходит возгорание на строительной площадке строящегося одноэтажного здания. Что именно горит и площадь на данный момент уточняются", - сказал собеседник. Он отметил, что данные о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20230618/pozhar-1879014165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы загорелось здание
В центре Москвы загорелось строящееся здание, информация о пострадавших не поступала