https://ria.ru/20230619/pozhar-1879250607.html

В центре Москвы загорелось здание

В центре Москвы загорелось здание - РИА Новости, 19.06.2023

В центре Москвы загорелось здание

Строящееся здание загорелось в центре Москвы, сведения о пострадавших не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T22:29

2023-06-19T22:29

2023-06-19T22:29

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Строящееся здание загорелось в центре Москвы, сведения о пострадавших не поступали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "Новосущевская улица, дом 14, напротив. Происходит возгорание на строительной площадке строящегося одноэтажного здания. Что именно горит и площадь на данный момент уточняются", - сказал собеседник. Он отметил, что данные о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20230618/pozhar-1879014165.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)