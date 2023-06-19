В Одесской области завели дело на открывших стрельбу при вручении повестки
Военкомат: на Украине завели дело после стрельбы при вручении повестки в Одесской области
Автомобиль сотрудников Украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На Украине завели уголовное дело по статье "Хулиганство" после стрельбы при вручении повестки в Одесской области, проводится служебное расследование, сообщили в понедельник в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомате).
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"Во время работы по оповещению граждан между местными жителями и сотрудниками одного из районных ТЦК и СП Одесской области в ходе вручения повестки возник конфликт. С целью прекращения группового давления на военнослужащих один из них произвел выстрел в воздух из стартового пистолета в общественном месте", - говорится в сообщении Одесского областного военкомата в социальной сети Facebook*.
По информации военкомата, полиция установила всех участников инцидента, оружие и патроны изъяты и направлены на экспертизу.
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"Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения статье 296 (хулиганство – ред.) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Военным командованием назначено служебное расследование", - отметили в военкомате.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Также публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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