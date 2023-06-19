https://ria.ru/20230619/povestka-1879242354.html

В Одесской области завели дело на открывших стрельбу при вручении повестки

В Одесской области завели дело на открывших стрельбу при вручении повестки - РИА Новости, 19.06.2023

В Одесской области завели дело на открывших стрельбу при вручении повестки

На Украине завели уголовное дело по статье "Хулиганство" после стрельбы при вручении повестки в Одесской области, проводится служебное расследование, сообщили в РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T20:42

2023-06-19T20:42

2023-06-19T20:42

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На Украине завели уголовное дело по статье "Хулиганство" после стрельбы при вручении повестки в Одесской области, проводится служебное расследование, сообщили в понедельник в областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (военкомате). "Во время работы по оповещению граждан между местными жителями и сотрудниками одного из районных ТЦК и СП Одесской области в ходе вручения повестки возник конфликт. С целью прекращения группового давления на военнослужащих один из них произвел выстрел в воздух из стартового пистолета в общественном месте", - говорится в сообщении Одесского областного военкомата в социальной сети Facebook*.По информации военкомата, полиция установила всех участников инцидента, оружие и патроны изъяты и направлены на экспертизу. "Следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения статье 296 (хулиганство – ред.) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Военным командованием назначено служебное расследование", - отметили в военкомате. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Также публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230618/ukraina-1878957981.html

https://ria.ru/20230617/ukraina-1878828818.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесская область, россия, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины