https://ria.ru/20230619/peregovory-1879057272.html

В Приднестровье рассчитывают, что ОБСЕ вернет Кишинев за стол переговоров

В Приднестровье рассчитывают, что ОБСЕ вернет Кишинев за стол переговоров - РИА Новости, 19.06.2023

В Приднестровье рассчитывают, что ОБСЕ вернет Кишинев за стол переговоров

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает на ОБСЕ, которая приложит... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:03

2023-06-19T09:03

2023-06-19T09:03

в мире

обсе

вадим красносельский

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает на ОБСЕ, которая приложит усилия для возвращения Кишинева за стол переговоров и обяжет исполнять взятые обязательства."Несмотря на существующие проблемы внешнего фактора, все же рассчитываю, что ОБСЕ приложит более активные усилия, чтобы вернуть молдавскую сторону за стол переговоров и обязать исполнять ранее взятые на себя обязательства перед Приднестровьем в рамках переговорного процесса", - сказал Красносельский.Глава ПМР также отметил, что "в сегодняшних обстоятельствах это дипломатическая задача повышенной сложности, но при наличии реального желания, профессионализма и политической воли – вполне решаемая"."Приднестровская сторона никогда не выступала против всеми согласованных переговорных принципов и механизмов, включая участие ОБСЕ. Мы относимся к ним со всей ответственностью и этим отличаемся от Кишинева, который регулярно требует изменить формат и состав международного переговорного процесса, настаивает на так называемой трансформации миротворческой операции", - добавил глава ПМР.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230607/pridnestrove-1876830493.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, обсе, вадим красносельский, молдавия