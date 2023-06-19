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В Приднестровье рассчитывают, что ОБСЕ вернет Кишинев за стол переговоров - РИА Новости, 19.06.2023
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09:03 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/peregovory-1879057272.html
В Приднестровье рассчитывают, что ОБСЕ вернет Кишинев за стол переговоров
В Приднестровье рассчитывают, что ОБСЕ вернет Кишинев за стол переговоров - РИА Новости, 19.06.2023
В Приднестровье рассчитывают, что ОБСЕ вернет Кишинев за стол переговоров
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает на ОБСЕ, которая приложит... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:03
2023-06-19T09:03
в мире
обсе
вадим красносельский
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает на ОБСЕ, которая приложит усилия для возвращения Кишинева за стол переговоров и обяжет исполнять взятые обязательства."Несмотря на существующие проблемы внешнего фактора, все же рассчитываю, что ОБСЕ приложит более активные усилия, чтобы вернуть молдавскую сторону за стол переговоров и обязать исполнять ранее взятые на себя обязательства перед Приднестровьем в рамках переговорного процесса", - сказал Красносельский.Глава ПМР также отметил, что "в сегодняшних обстоятельствах это дипломатическая задача повышенной сложности, но при наличии реального желания, профессионализма и политической воли – вполне решаемая"."Приднестровская сторона никогда не выступала против всеми согласованных переговорных принципов и механизмов, включая участие ОБСЕ. Мы относимся к ним со всей ответственностью и этим отличаемся от Кишинева, который регулярно требует изменить формат и состав международного переговорного процесса, настаивает на так называемой трансформации миротворческой операции", - добавил глава ПМР.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230607/pridnestrove-1876830493.html
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в мире, обсе, вадим красносельский, молдавия
В мире, ОБСЕ, Вадим Красносельский, Молдавия
В Приднестровье рассчитывают, что ОБСЕ вернет Кишинев за стол переговоров

Лидер Приднестровья Красносельский надеется, что ОБСЕ вернет Кишинев за стол переговоров

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что рассчитывает на ОБСЕ, которая приложит усилия для возвращения Кишинева за стол переговоров и обяжет исполнять взятые обязательства.
"Несмотря на существующие проблемы внешнего фактора, все же рассчитываю, что ОБСЕ приложит более активные усилия, чтобы вернуть молдавскую сторону за стол переговоров и обязать исполнять ранее взятые на себя обязательства перед Приднестровьем в рамках переговорного процесса", - сказал Красносельский.
Глава ПМР также отметил, что "в сегодняшних обстоятельствах это дипломатическая задача повышенной сложности, но при наличии реального желания, профессионализма и политической воли – вполне решаемая".
"Приднестровская сторона никогда не выступала против всеми согласованных переговорных принципов и механизмов, включая участие ОБСЕ. Мы относимся к ним со всей ответственностью и этим отличаемся от Кишинева, который регулярно требует изменить формат и состав международного переговорного процесса, настаивает на так называемой трансформации миротворческой операции", - добавил глава ПМР.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Кишинев не должен менять формат переговоров по Приднестровью, заявил Додон
7 июня, 22:49
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
В миреОБСЕВадим КрасносельскийМолдавия
 
 
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