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В Армавире состоится VI Всероссийский конкурс педагогического мастерства

В Армавире состоится VI Всероссийский конкурс педагогического мастерства - РИА Новости, 19.06.2023

В Армавире состоится VI Всероссийский конкурс педагогического мастерства

VI Всероссийский (с международным участием) конкурс педагогического мастерства "Воспитатель XXI века" состоится в Армавирском государственном педагогическом... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:58

2023-06-19T15:58

2023-06-19T16:09

год педагога и наставника

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. VI Всероссийский (с международным участием) конкурс педагогического мастерства "Воспитатель XXI века" состоится в Армавирском государственном педагогическом университете (АГПУ). Мероприятие приурочено к Году педагога и наставника. Конкурс проводится в два тура: отборочный и основной.Как сообщает пресс-служба АГПУ, отборочный тур конкурса будет проходить с 1 сентября по 15 октября 2023 года. Экспертной комиссией отборочного тура определяются лауреаты конкурса, приглашенные к участию в основном туре, который будет проводиться с 16 октября по 16 ноября 2023 года. Итоги конкурса подведут не позднее 30 ноября 2023 года."Опыт проведения такого конкурса на протяжении пяти лет показывает, что он приносит много радости всем его участникам – детям и студентам, а также педагогам-наставникам. Как постоянный член жюри надеюсь, что это будет способствовать сотворчеству и рефлексии, совместной деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов, выявлению и распространению самых успешных педагогических практик в области дошкольного образования не только в пределах России, но и за рубежом. Конкурс педагогического мастерства "Воспитатель XXI века" еще до окончания программы профессиональной подготовки дает возможность попробовать свои силы и удостовериться, что вы выбрали свою будущую профессию не случайно, а по призванию", – отметила член жюри, доцент кафедры дошкольной дефектологии Института детства МПГУ Наталья Микляева.Участниками конкурса станут студенты педагогических вузов, обучающиеся организаций среднего профессионального образования России, Белоруссии.Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых студентов, содействие развитию их профессиональных компетенций и распространение лучших студенческих образовательных практик под руководством педагогов-наставников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сн_образование, армавир, социальный навигатор