https://ria.ru/20230619/pasport-1879198138.html

В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт

В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт - РИА Новости, 19.06.2023

В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт

Более 100 тыс. жителей Подмосковья оформили электронные паспорта льготников, которые подтверждают их статус. Такие данные в ходе совещания с губернатором... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:40

2023-06-19T16:40

2023-06-19T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 100 тыс. жителей Подмосковья оформили электронные паспорта льготников, которые подтверждают их статус. Такие данные в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым озвучила министр соцразвития региона Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360".Она подчеркнула, что раньше льготникам необходимо было носить с собой бумажные документы, подтверждающие их статус. Сейчас эту проблему решили. Теперь достаточно показать электронный аналог, который уже содержит все необходимые документы – от свидетельств до справок."Теперь все это в одном цифровом паспорте льготника. Всего у нас 2,6 млн льготников: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Уже 100 тыс. человек скачали этот цифровой паспорт", – объяснила Людмила Болатаева.Она добавила, что оформить цифровой паспорт очень просто. Для этого нужно зайти на портал госуслуг Подмосковья и скачать документ. А потом сохранить его в виде скриншота или файла на телефоне. Дальше достаточно будет лишь предъявить QR-код в учреждении, в котором человек хочет воспользоваться своими льготами.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)