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В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт
В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт - РИА Новости, 19.06.2023
В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт
Более 100 тыс. жителей Подмосковья оформили электронные паспорта льготников, которые подтверждают их статус. Такие данные в ходе совещания с губернатором... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:40
2023-06-19T16:40
2023-06-19T16:40
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 100 тыс. жителей Подмосковья оформили электронные паспорта льготников, которые подтверждают их статус. Такие данные в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым озвучила министр соцразвития региона Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360".Она подчеркнула, что раньше льготникам необходимо было носить с собой бумажные документы, подтверждающие их статус. Сейчас эту проблему решили. Теперь достаточно показать электронный аналог, который уже содержит все необходимые документы – от свидетельств до справок."Теперь все это в одном цифровом паспорте льготника. Всего у нас 2,6 млн льготников: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Уже 100 тыс. человек скачали этот цифровой паспорт", – объяснила Людмила Болатаева.Она добавила, что оформить цифровой паспорт очень просто. Для этого нужно зайти на портал госуслуг Подмосковья и скачать документ. А потом сохранить его в виде скриншота или файла на телефоне. Дальше достаточно будет лишь предъявить QR-код в учреждении, в котором человек хочет воспользоваться своими льготами.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Более 100 тыс. жителей Подмосковья оформили электронные паспорта льготников, которые подтверждают их статус. Такие данные в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым озвучила министр соцразвития региона Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Она подчеркнула, что раньше льготникам необходимо было носить с собой бумажные документы, подтверждающие их статус. Сейчас эту проблему решили. Теперь достаточно показать электронный аналог, который уже содержит все необходимые документы – от свидетельств до справок.
"Теперь все это в одном цифровом паспорте льготника. Всего у нас 2,6 млн льготников: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Уже 100 тыс. человек скачали этот цифровой паспорт", – объяснила Людмила Болатаева.
Она добавила, что оформить цифровой паспорт очень просто. Для этого нужно зайти на портал госуслуг Подмосковья и скачать документ. А потом сохранить его в виде скриншота или файла на телефоне. Дальше достаточно будет лишь предъявить QR-код в учреждении, в котором человек хочет воспользоваться своими льготами.