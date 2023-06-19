Рейтинг@Mail.ru
В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:40 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/pasport-1879198138.html
В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт
В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт - РИА Новости, 19.06.2023
В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт
Более 100 тыс. жителей Подмосковья оформили электронные паспорта льготников, которые подтверждают их статус. Такие данные в ходе совещания с губернатором... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:40
2023-06-19T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39944/93/399449302_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c2f95daafe3ed29747226f9014a1fb11.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 100 тыс. жителей Подмосковья оформили электронные паспорта льготников, которые подтверждают их статус. Такие данные в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым озвучила министр соцразвития региона Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360".Она подчеркнула, что раньше льготникам необходимо было носить с собой бумажные документы, подтверждающие их статус. Сейчас эту проблему решили. Теперь достаточно показать электронный аналог, который уже содержит все необходимые документы – от свидетельств до справок."Теперь все это в одном цифровом паспорте льготника. Всего у нас 2,6 млн льготников: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Уже 100 тыс. человек скачали этот цифровой паспорт", – объяснила Людмила Болатаева.Она добавила, что оформить цифровой паспорт очень просто. Для этого нужно зайти на портал госуслуг Подмосковья и скачать документ. А потом сохранить его в виде скриншота или файла на телефоне. Дальше достаточно будет лишь предъявить QR-код в учреждении, в котором человек хочет воспользоваться своими льготами.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39944/93/399449302_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8449f0beed8ab380ef8864daf650cb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО более 100 тыс. льготников получили электронный социальный паспорт

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Более 100 тыс. жителей Подмосковья оформили электронные паспорта льготников, которые подтверждают их статус. Такие данные в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым озвучила министр соцразвития региона Людмила Болатаева. Об этом сообщил телеканал "360".
Она подчеркнула, что раньше льготникам необходимо было носить с собой бумажные документы, подтверждающие их статус. Сейчас эту проблему решили. Теперь достаточно показать электронный аналог, который уже содержит все необходимые документы – от свидетельств до справок.
"Теперь все это в одном цифровом паспорте льготника. Всего у нас 2,6 млн льготников: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды. Уже 100 тыс. человек скачали этот цифровой паспорт", – объяснила Людмила Болатаева.
Она добавила, что оформить цифровой паспорт очень просто. Для этого нужно зайти на портал госуслуг Подмосковья и скачать документ. А потом сохранить его в виде скриншота или файла на телефоне. Дальше достаточно будет лишь предъявить QR-код в учреждении, в котором человек хочет воспользоваться своими льготами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала