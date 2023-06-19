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Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США - РИА Новости, 19.06.2023
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12:16 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879107113.html
Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США
Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США - РИА Новости, 19.06.2023
Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что его визит внесет позитивный вклад в стабилизацию... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:16
2023-06-19T12:16
в мире
сша
китай
энтони блинкен
си цзиньпин
хуа чуньин
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что его визит внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений, написала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в Twitter. &quot;Председатель Си заявил, что взаимодействие между странами должно всегда быть основано на взаимном уважении и честности. Надеется на то, что визит госсекретаря Блинкена сможет внести позитивный вклад в стабилизацию&quot;, - сообщила Хуа Чуньин.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что встреча Си Цзиньпина и Блинкена началась в Пекине.
https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html
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в мире, сша, китай, энтони блинкен, си цзиньпин, хуа чуньин
В мире, США, Китай, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Хуа Чуньин
Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США

МИД Китая: Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена поможет стабилизации отношений с США

© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что его визит внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений, написала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в Twitter.
«

"Председатель Си заявил, что взаимодействие между странами должно всегда быть основано на взаимном уважении и честности. Надеется на то, что визит госсекретаря Блинкена сможет внести позитивный вклад в стабилизацию", - сообщила Хуа Чуньин.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что встреча Си Цзиньпина и Блинкена началась в Пекине.
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В миреСШАКитайЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинХуа Чуньин
 
 
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