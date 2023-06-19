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Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США

Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США - РИА Новости, 19.06.2023

Си Цзиньпин надеется, что визит Блинкена поможет улучшить отношения с США

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что его визит внесет позитивный вклад в стабилизацию... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:16

2023-06-19T12:16

2023-06-19T12:16

в мире

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энтони блинкен

си цзиньпин

хуа чуньин

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил надежду на то, что его визит внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений, написала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в Twitter. "Председатель Си заявил, что взаимодействие между странами должно всегда быть основано на взаимном уважении и честности. Надеется на то, что визит госсекретаря Блинкена сможет внести позитивный вклад в стабилизацию", - сообщила Хуа Чуньин.Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что встреча Си Цзиньпина и Блинкена началась в Пекине.

https://ria.ru/20230517/kitay-1872342067.html

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в мире, сша, китай, энтони блинкен, си цзиньпин, хуа чуньин