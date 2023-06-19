https://ria.ru/20230619/otdykh-1879217911.html

Как отдыхаем в июле 2023 года: выходные и рабочие дни месяца

Как отдыхаем в июле 2023 года: официальные выходные и праздники

Как отдыхаем в июле 2023 года: выходные и рабочие дни месяца

Как отдыхаем в июле 2023 года, сколько в месяце официальных выходных и рабочих дней, будет ли в России перенос выходных в связи с государственными праздниками,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:05

2023-06-19T18:05

2023-06-19T18:07

общество

россия

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739755945_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea4314e9de0f3079d9489cda158eda68.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Как отдыхаем в июле 2023 года, сколько в месяце официальных выходных и рабочих дней, будет ли в России перенос выходных в связи с государственными праздниками, выгодно ли брать отпуск в этом месяце для длительного отдыха - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в июлеГосударственных праздников, в связи с которыми объявлялись бы дополнительные нерабочие дни, в июле нет. Но на этот месяц приходятся многие профессиональные праздники, в том числе:Кроме того, в июле много церковных дат, основные из которых:Именно 28 июля в нашей стране отмечают День крещения Руси, а 8 июля - День Петра и Февронии, другое название праздника - День семьи, любви и верности, который стал отечественной альтернативой западному Дню святого Валентина.Выходные дниТак как дополнительных нерабочих дней в связи с государственными праздниками в июле нет, выходными являются только стандартные суббота и воскресенье (при пятидневной рабочей неделе).Производственный календарьПроизводственный календарь - специальный календарь, в котором обозначены все праздничные, выходные и рабочие дни в году. Законодательно понятие "производственный календарь" не закреплено, поэтому его называют по-разному, например, табельный, рабочий или календарь рабочего времени.Сколько рабочих днейВ июле 2023 года 31 календарный день, из которых 21 - рабочий и 10 выходных.Норма рабочего времени в июлеНормы рабочего и нерабочего времени работников установлены в Трудовом кодексе (гл. 18 Трудового кодекса РФ), в июле они составляют:Когда выгодно взять отпуск в июлеСередина лета - излюбленное время для отпусков у большинства россиян. В этом месяце проходит большое количество мероприятий в разных уголках нашей родины, например, закрытие сезона белых ночей в Санкт-Петербурге, фестиваль "Доброфест" в Ярославле, масштабное празднование дня Ивана Купалы на Алтае и многие другие.Июль в 2023 году выгоден для того, чтобы взять отпуск, так как человек получает заработную плату за рабочие дни, а отпускное пособие - за календарные. В этом плане он идет наравне с июнем, сентябрем, ноябрем, декабрем, в которых тоже по 21 рабочему дню, но уступает августу (23 дня), марту и октябрю (по 22 дня).Поэтому чем больше рабочих дней в месяце, на который планируется отпуск, тем больше будут отпускные. Заявление необходимо подать заранее (за 2 недели), а отпускные бухгалтерия обязана выплатить не позднее, чем за 3 рабочих дня до наступления отпуска.

https://ria.ru/20230619/oteli-1879204643.html

https://ria.ru/20230619/kalendar-1879170219.html

https://ria.ru/20230616/goroda-1878440906.html

https://ria.ru/20221215/otpusk-1838774611.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, отдых