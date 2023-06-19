https://ria.ru/20230619/obstrel-1879037480.html

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.06.2023

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 214 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T00:25

2023-06-19T00:25

2023-06-19T00:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

ясиноватая

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 214 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии (калибра) 155 миллиметров. На горловском - пять обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что украинские войска выпустили 214 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Озеряновка, Михайловка, Ясиноватая, Донецк. Кроме того, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми мирных жителей в Кировском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и Кременце. В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 33 обстрела.

https://ria.ru/20230618/obstrel-1879023064.html

донецкая народная республика

донецк

ясиноватая

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, ясиноватая