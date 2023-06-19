https://ria.ru/20230619/neonatsizm-1879216125.html

Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой во многих странах

Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой во многих странах - РИА Новости, 19.06.2023

Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой во многих странах

Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы становятся главной внутренней угрозой ряда государств, заявил на конференции высокого уровня по... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:01

2023-06-19T18:01

2023-06-19T18:01

в мире

антониу гутерреш

оон

исламское государство

аль-каида

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ООН, 19 июн - РИА Новости. Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы становятся главной внутренней угрозой ряда государств, заявил на конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом генсек ООН Антониу Гутерреш. "Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы быстро становятся главной внутренней угрозой безопасности в ряде стран", - сказала Гутерреш. По его словам, "жестокое наследие ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в Ираке и Сирии продолжает бросать тень на десятки тысяч жизней". Как указал Гутерреш, терроризм и экстремизм продолжают расти. "Аффилированные с Аль-Каидой* и ИГИЛ* (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ - ред.) структуры в Африке стремительно набирают силу в таких местах, как Сахель и изучают возможность распространения в южном направлении в сторону Гвинейского залива", - отметил он.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20230609/polsha-1877223708.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, антониу гутерреш, оон, исламское государство, аль-каида