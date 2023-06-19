https://ria.ru/20230619/neonatsizm-1879216125.html
Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой во многих странах
Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой во многих странах - РИА Новости, 19.06.2023
Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой во многих странах
Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы становятся главной внутренней угрозой ряда государств, заявил на конференции высокого уровня по... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:01
2023-06-19T18:01
2023-06-19T18:01
в мире
антониу гутерреш
оон
исламское государство
аль-каида
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ООН, 19 июн - РИА Новости. Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы становятся главной внутренней угрозой ряда государств, заявил на конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом генсек ООН Антониу Гутерреш. "Движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы быстро становятся главной внутренней угрозой безопасности в ряде стран", - сказала Гутерреш. По его словам, "жестокое наследие ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) в Ираке и Сирии продолжает бросать тень на десятки тысяч жизней". Как указал Гутерреш, терроризм и экстремизм продолжают расти. "Аффилированные с Аль-Каидой* и ИГИЛ* (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ - ред.) структуры в Африке стремительно набирают силу в таких местах, как Сахель и изучают возможность распространения в южном направлении в сторону Гвинейского залива", - отметил он.* Запрещенные в России террористические организации
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон, исламское государство, аль-каида
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Исламское государство, Аль-Каида
Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой во многих странах
Гутерреш заявил, что неонацисты становятся главной внутренней угрозой во многих странах