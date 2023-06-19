https://ria.ru/20230619/nagrada-1879126445.html

Губернатор Подмосковья вручил награду ветерану спецназа Сергею Лысюку

Губернатор Подмосковья вручил награду ветерану спецназа Сергею Лысюку - РИА Новости, 19.06.2023

Губернатор Подмосковья вручил награду ветерану спецназа Сергею Лысюку

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих Росгвардии и объявил о... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:24

2023-06-19T13:24

2023-06-19T13:24

новости подмосковья

андрей воробьев

балашиха

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих Росгвардии и объявил о присвоении звания "Почетный гражданин Московской области" ветерану спецназа Сергею Лысюку, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Воробьев посетил отдельную дивизию оперативного назначения им. Дзержинского в городском округе Балашиха, где прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих Росгвардии."Спасибо, наши дорогие командиры, за ваш профессионализм, внимание. Я считаю, что особую роль здесь занимает Сергей Иванович Лысюк - герой России, ветеран спецназа. Потому что на протяжении десятилетий все, что связано с заботой, помощью военнослужащим, их семьям, он делает с присущей ему скромностью", - сказал Воробьев.Глава региона объявил о присвоении звания "Почетный гражданин Московской области" Лысюку, который сейчас является президентом Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа "Братство краповых беретов "Витязь". Он также организовывает полевую подготовку в пункте отбора военнослужащих по контракту в Балашихе."Сейчас вся наша страна от мала до велика считает своим долгом оказать помощь ребятам, которые находятся в окопах. И это отношение простого народа удивляет - отдают последнее и передают на фронт. Мы, "Братство краповых беретов", тоже стараемся помочь. Губернатором была поставлена задача - оказать содействие в работе пункта отбора на контрактную службу. Мы будем стараться внести вклад в нашу общую победу", - отметил Лысюк.Воробьев передал дивизии около двух десятков автомобилей высокой проходимости, которые помогут спецназовцам при выполнении боевых задач. За участие в СВО уже более 950 "дзержинцев" получили государственные награды, в том числе две звезды Героя России. В 2022 году губернатор и его команда передали бойцам амуницию, генераторы, прицелы и разное оборудование.

https://ria.ru/20230616/podmoskove-1878709406.html

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, балашиха