https://ria.ru/20230619/mongoliya-1879068002.html

Спикер парламента Монголии прибыл в Россию

Спикер парламента Монголии прибыл в Россию - РИА Новости, 19.06.2023

Спикер парламента Монголии прибыл в Россию

Спикер парламента Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл в Россию с официальным визитом, ожидается подписание соглашения о создании совместной комиссии по... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:12

2023-06-19T10:12

2023-06-19T10:20

политика

монголия

россия

вячеслав володин

валентина матвиенко

госдума рф

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864234798_0:474:2730:2010_1920x0_80_0_0_5b3d58797cdcf296aa87eda86636e249.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Спикер парламента Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл в Россию с официальным визитом, ожидается подписание соглашения о создании совместной комиссии по сотрудничеству между Великим Государственным Хуралом Монголии и Федеральным Собранием РФ, сообщил сенатор Баир Жамсуев в своем телеграм-канале."По приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина председатель Великого Государственного Хурала (спикер парламента) Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл 18 июня с официальным визитом в Российскую Федерацию. Визит запланирован на период с 18 по 22 июня", - написал политик в своем телеграм-канале.По его словам, ожидается, что в ходе визита будет подписан документ о создании совместной комиссии по сотрудничеству между Великим Государственным Хуралом Монголии и Федеральным Собранием Российской Федерации."В ходе визита спикер парламента Монголии проведет официальные переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также обменяется мнениями о расширении двусторонних отношений в торгово-экономической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах", - написал Жамсуев.

https://ria.ru/20230217/mongoliya-1852660940.html

https://ria.ru/20220907/mongoliya-1815168116.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, монголия, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф