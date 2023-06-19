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Спикер парламента Монголии прибыл в Россию - РИА Новости, 19.06.2023
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10:12 19.06.2023 (обновлено: 10:20 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/mongoliya-1879068002.html
Спикер парламента Монголии прибыл в Россию
Спикер парламента Монголии прибыл в Россию - РИА Новости, 19.06.2023
Спикер парламента Монголии прибыл в Россию
Спикер парламента Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл в Россию с официальным визитом, ожидается подписание соглашения о создании совместной комиссии по... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:12
2023-06-19T10:20
политика
монголия
россия
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Спикер парламента Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл в Россию с официальным визитом, ожидается подписание соглашения о создании совместной комиссии по сотрудничеству между Великим Государственным Хуралом Монголии и Федеральным Собранием РФ, сообщил сенатор Баир Жамсуев в своем телеграм-канале."По приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина председатель Великого Государственного Хурала (спикер парламента) Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл 18 июня с официальным визитом в Российскую Федерацию. Визит запланирован на период с 18 по 22 июня", - написал политик в своем телеграм-канале.По его словам, ожидается, что в ходе визита будет подписан документ о создании совместной комиссии по сотрудничеству между Великим Государственным Хуралом Монголии и Федеральным Собранием Российской Федерации."В ходе визита спикер парламента Монголии проведет официальные переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также обменяется мнениями о расширении двусторонних отношений в торгово-экономической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах", - написал Жамсуев.
https://ria.ru/20230217/mongoliya-1852660940.html
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политика, монголия, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Монголия, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Спикер парламента Монголии прибыл в Россию

Спикер парламента Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл в Россию с официальным визитом

© РИА Новости / Игорь МанашировВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Игорь Манаширов
Вид на Улан-Батор. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Спикер парламента Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл в Россию с официальным визитом, ожидается подписание соглашения о создании совместной комиссии по сотрудничеству между Великим Государственным Хуралом Монголии и Федеральным Собранием РФ, сообщил сенатор Баир Жамсуев в своем телеграм-канале.
"По приглашению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина председатель Великого Государственного Хурала (спикер парламента) Монголии Занданшатар Гомбожав прибыл 18 июня с официальным визитом в Российскую Федерацию. Визит запланирован на период с 18 по 22 июня", - написал политик в своем телеграм-канале.
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По его словам, ожидается, что в ходе визита будет подписан документ о создании совместной комиссии по сотрудничеству между Великим Государственным Хуралом Монголии и Федеральным Собранием Российской Федерации.
"В ходе визита спикер парламента Монголии проведет официальные переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также обменяется мнениями о расширении двусторонних отношений в торгово-экономической, образовательной, культурной и гуманитарной сферах", - написал Жамсуев.
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