https://ria.ru/20230619/likhoradka-1879090288.html

Минобороны заявило о рисках распространения лихорадки Западного Нила

Минобороны заявило о рисках распространения лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 19.06.2023

Минобороны заявило о рисках распространения лихорадки Западного Нила

Подтопление территорий Херсонской области может сформировать очаги лихорадки Западного Нила и других заболеваний, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:19

2023-06-19T11:19

2023-06-19T13:35

разрушение каховской гэс

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подтопление территорий Херсонской области может сформировать очаги лихорадки Западного Нила и других заболеваний, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США. "Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила", — рассказал он.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230619/vosstanovlenie-1879042495.html

херсонская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

разрушение каховской гэс, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)