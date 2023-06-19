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Минобороны заявило о рисках распространения лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 19.06.2023
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11:19 19.06.2023 (обновлено: 13:35 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/likhoradka-1879090288.html
Минобороны заявило о рисках распространения лихорадки Западного Нила
Минобороны заявило о рисках распространения лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 19.06.2023
Минобороны заявило о рисках распространения лихорадки Западного Нила
Подтопление территорий Херсонской области может сформировать очаги лихорадки Западного Нила и других заболеваний, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:19
2023-06-19T13:35
разрушение каховской гэс
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подтопление территорий Херсонской области может сформировать очаги лихорадки Западного Нила и других заболеваний, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США. "Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила", — рассказал он.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230619/vosstanovlenie-1879042495.html
херсонская область
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разрушение каховской гэс, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны заявило о рисках распространения лихорадки Западного Нила

Минобороны: подтопление Херсонской области может создать очаги лихорадки Западного Нила

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Подтопление территорий Херсонской области может сформировать очаги лихорадки Западного Нила и других заболеваний, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.
"Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила", — рассказал он.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, из-за чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.
Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Разрушение Каховской ГЭСХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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