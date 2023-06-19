https://ria.ru/20230619/lavrov-1879097867.html

Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров

Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2023

Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров

Страны глобального Юга и Востока "не хотят таскать каштаны из огня" для западных лидеров, а стремятся к многополярности и самоопределению в международных... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:51

2023-06-19T11:51

2023-06-19T11:52

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земля

сергей лавров

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Страны глобального Юга и Востока "не хотят таскать каштаны из огня" для западных лидеров, а стремятся к многополярности и самоопределению в международных отношениях, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров. "Нарождающийся многополярный миропорядок отражает естественное, неотъемлемое право народов самим определять свою судьбу… В странах глобально Юга и Востока проживает около 85% населения Земли, и почти все они не хотят таскать каштаны из огня для каких-то дядей из бывших митрополий", - заявил министр, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. "А вот к России интерес большой, и как к другу, помогавшему в прошлом, и как к современной стране в настоящем. Стране, совместно с которой можно уверенно выстраивать своё будущее", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230616/mnogopolyarnost-1878675163.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, земля, сергей лавров, единая россия