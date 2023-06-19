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Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2023
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11:51 19.06.2023 (обновлено: 11:52 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/lavrov-1879097867.html
Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров
Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2023
Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров
Страны глобального Юга и Востока "не хотят таскать каштаны из огня" для западных лидеров, а стремятся к многополярности и самоопределению в международных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:51
2023-06-19T11:52
в мире
россия
земля
сергей лавров
единая россия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Страны глобального Юга и Востока "не хотят таскать каштаны из огня" для западных лидеров, а стремятся к многополярности и самоопределению в международных отношениях, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров. "Нарождающийся многополярный миропорядок отражает естественное, неотъемлемое право народов самим определять свою судьбу… В странах глобально Юга и Востока проживает около 85% населения Земли, и почти все они не хотят таскать каштаны из огня для каких-то дядей из бывших митрополий", - заявил министр, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. "А вот к России интерес большой, и как к другу, помогавшему в прошлом, и как к современной стране в настоящем. Стране, совместно с которой можно уверенно выстраивать своё будущее", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230616/mnogopolyarnost-1878675163.html
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в мире, россия, земля, сергей лавров, единая россия
В мире, Россия, Земля, Сергей Лавров, Единая Россия
Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: страны Юга и Востока не хотят таскать каштаны из огня в угоду Западу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Страны глобального Юга и Востока "не хотят таскать каштаны из огня" для западных лидеров, а стремятся к многополярности и самоопределению в международных отношениях, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров.
"Нарождающийся многополярный миропорядок отражает естественное, неотъемлемое право народов самим определять свою судьбу… В странах глобально Юга и Востока проживает около 85% населения Земли, и почти все они не хотят таскать каштаны из огня для каких-то дядей из бывших митрополий", - заявил министр, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
"А вот к России интерес большой, и как к другу, помогавшему в прошлом, и как к современной стране в настоящем. Стране, совместно с которой можно уверенно выстраивать своё будущее", - подчеркнул Лавров.
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
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