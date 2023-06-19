https://ria.ru/20230619/lavrov-1879097867.html
Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров
Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2023
Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров
Страны глобального Юга и Востока "не хотят таскать каштаны из огня" для западных лидеров, а стремятся к многополярности и самоопределению в международных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:51
2023-06-19T11:51
2023-06-19T11:52
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сергей лавров
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Страны глобального Юга и Востока "не хотят таскать каштаны из огня" для западных лидеров, а стремятся к многополярности и самоопределению в международных отношениях, заявил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров. "Нарождающийся многополярный миропорядок отражает естественное, неотъемлемое право народов самим определять свою судьбу… В странах глобально Юга и Востока проживает около 85% населения Земли, и почти все они не хотят таскать каштаны из огня для каких-то дядей из бывших митрополий", - заявил министр, выступая на заседании комиссии Генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. "А вот к России интерес большой, и как к другу, помогавшему в прошлом, и как к современной стране в настоящем. Стране, совместно с которой можно уверенно выстраивать своё будущее", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230616/mnogopolyarnost-1878675163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, земля, сергей лавров, единая россия
В мире, Россия, Земля, Сергей Лавров, Единая Россия
Страны глобального Юга и Востока стремятся к многополярности, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: страны Юга и Востока не хотят таскать каштаны из огня в угоду Западу