https://ria.ru/20230619/efimov-1879058568.html

Ефимов: количество действующих юрлиц в Москве за год увеличилось на 6,5%

Ефимов: количество действующих юрлиц в Москве за год увеличилось на 6,5% - РИА Новости, 19.06.2023

Ефимов: количество действующих юрлиц в Москве за год увеличилось на 6,5%

Развитие импортозамещающих производств, внутреннего туризма, а также создание инфраструктуры для работы малого и среднего бизнеса, в том числе за счет... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:10

2023-06-19T09:10

2023-06-19T09:20

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Развитие импортозамещающих производств, внутреннего туризма, а также создание инфраструктуры для работы малого и среднего бизнеса, в том числе за счет инвестиций Москвы, стали одними из главных факторов роста в столице количества зарегистрированных юрлиц, считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как сообщил Ефимов на ПМЭФ-2023, количество действующих в столице юридических лиц за год увеличилось на 6,5%, их общее число по состоянию на 1 мая превысило 596 тысяч. При этом число созданных юрлиц уже второй год превышает количество ликвидированных. Так, за первые 4 месяца года в столице было зарегистрировано почти 32 тысячи компаний и организаций, а прекратили работу 10,2 тысячи."Такая динамика является свидетельством того, что в Москве созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности города", – отметил Ефимов.В частности, построенных в минувшем году по программе реновации домах больше половины нежилых площадей уже используется в коммерческих целях, в том числе для открытия торговых и сервисных предприятий.

https://ria.ru/20230510/biznes-kongress-1870868957.html

https://ria.ru/20230325/moskva-1860558886.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)