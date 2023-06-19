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Ефимов: количество действующих юрлиц в Москве за год увеличилось на 6,5% - РИА Новости, 19.06.2023
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09:10 19.06.2023 (обновлено: 09:20 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/efimov-1879058568.html
Ефимов: количество действующих юрлиц в Москве за год увеличилось на 6,5%
Ефимов: количество действующих юрлиц в Москве за год увеличилось на 6,5% - РИА Новости, 19.06.2023
Ефимов: количество действующих юрлиц в Москве за год увеличилось на 6,5%
Развитие импортозамещающих производств, внутреннего туризма, а также создание инфраструктуры для работы малого и среднего бизнеса, в том числе за счет... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:10
2023-06-19T09:20
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Развитие импортозамещающих производств, внутреннего туризма, а также создание инфраструктуры для работы малого и среднего бизнеса, в том числе за счет инвестиций Москвы, стали одними из главных факторов роста в столице количества зарегистрированных юрлиц, считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как сообщил Ефимов на ПМЭФ-2023, количество действующих в столице юридических лиц за год увеличилось на 6,5%, их общее число по состоянию на 1 мая превысило 596 тысяч. При этом число созданных юрлиц уже второй год превышает количество ликвидированных. Так, за первые 4 месяца года в столице было зарегистрировано почти 32 тысячи компаний и организаций, а прекратили работу 10,2 тысячи."Такая динамика является свидетельством того, что в Москве созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности города", – отметил Ефимов.В частности, построенных в минувшем году по программе реновации домах больше половины нежилых площадей уже используется в коммерческих целях, в том числе для открытия торговых и сервисных предприятий.
https://ria.ru/20230510/biznes-kongress-1870868957.html
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: количество действующих юрлиц в Москве за год увеличилось на 6,5%

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Развитие импортозамещающих производств, внутреннего туризма, а также создание инфраструктуры для работы малого и среднего бизнеса, в том числе за счет инвестиций Москвы, стали одними из главных факторов роста в столице количества зарегистрированных юрлиц, считает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как сообщил Ефимов на ПМЭФ-2023, количество действующих в столице юридических лиц за год увеличилось на 6,5%, их общее число по состоянию на 1 мая превысило 596 тысяч. При этом число созданных юрлиц уже второй год превышает количество ликвидированных. Так, за первые 4 месяца года в столице было зарегистрировано почти 32 тысячи компаний и организаций, а прекратили работу 10,2 тысячи.
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"Такая динамика является свидетельством того, что в Москве созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности города", – отметил Ефимов.
В частности, построенных в минувшем году по программе реновации домах больше половины нежилых площадей уже используется в коммерческих целях, в том числе для открытия торговых и сервисных предприятий.
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