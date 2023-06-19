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В ДНР при взрыве сброшенной ВСУ мины погибла девочка - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/donbass-1879122224.html
В ДНР при взрыве сброшенной ВСУ мины погибла девочка
В ДНР при взрыве сброшенной ВСУ мины погибла девочка - РИА Новости, 19.06.2023
В ДНР при взрыве сброшенной ВСУ мины погибла девочка
Шестилетняя девочка погибла в Новопетриковке в результате взрыва мины, сброшенной украинскими войсками во двор жилого дома, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:14
2023-06-19T13:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
волновахский район
украина
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла в Новопетриковке в результате взрыва мины, сброшенной украинскими войсками во двор жилого дома, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел по ДНР в своем телеграм-канале. "В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Волновахского района поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу был доставлен труп 6-летней девочки", - говорится в сообщении МВД. В ведомстве добавили, что члены следственно-оперативной группы, выехавшие на место, установили, что семья погибшей девочки проживает в селе Новопетриковка Великоновоселковского района, расположенном вблизи линии соприкосновения. "На протяжении двух суток со стороны Украины по данному населенному пункту производился обстрел минами, которые спускались на землю на парашютах. Одна из мин упала во двор дома, где проживали двое несовершеннолетних детей", - добавили в МВД. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье. Девочка наступила на мину, которая была в траве, в результате чего прогремел взрыв, и ребенок получил многочисленные ранения. Родители сразу доставили девочку в медицинский пункт в селе Азов, после чего ребенка отправили в больницу в Мариуполе. По приезду в медучреждение девочка скончалась.
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878926266.html
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происшествия, донецкая народная республика, волновахский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Украина
В ДНР при взрыве сброшенной ВСУ мины погибла девочка

ДНР: в Новопетриковке при взрыве сброшенной ВСУ мины погибла шестилетняя девочка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Шестилетняя девочка погибла в Новопетриковке в результате взрыва мины, сброшенной украинскими войсками во двор жилого дома, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел по ДНР в своем телеграм-канале.
"В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Волновахского района поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу был доставлен труп 6-летней девочки", - говорится в сообщении МВД.
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В ведомстве добавили, что члены следственно-оперативной группы, выехавшие на место, установили, что семья погибшей девочки проживает в селе Новопетриковка Великоновоселковского района, расположенном вблизи линии соприкосновения.
"На протяжении двух суток со стороны Украины по данному населенному пункту производился обстрел минами, которые спускались на землю на парашютах. Одна из мин упала во двор дома, где проживали двое несовершеннолетних детей", - добавили в МВД.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье. Девочка наступила на мину, которая была в траве, в результате чего прогремел взрыв, и ребенок получил многочисленные ранения. Родители сразу доставили девочку в медицинский пункт в селе Азов, после чего ребенка отправили в больницу в Мариуполе. По приезду в медучреждение девочка скончалась.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районУкраина
 
 
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