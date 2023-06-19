https://ria.ru/20230619/dipmissii-1879058817.html

Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий

Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий - РИА Новости, 19.06.2023

Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий

Дипломатические миссии Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заработают в Дохе и Абу-Даби с Дубаем с 19 июня после полного восстановления прерванных... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T09:14

2023-06-19T09:14

2023-06-19T09:34

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ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Дипломатические миссии Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заработают в Дохе и Абу-Даби с Дубаем с 19 июня после полного восстановления прерванных шесть лет назад дипломатических отношений, говорится в сообщении, размещенном в понедельник МИД Катара в Twitter."На основании желания двух стран укреплять взаимоотношения государства Катар и ОАЭ объявляют о восстановлении дипломатических представительств, в частности, посольства Катара в Абу-Даби и генконсульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе, начиная с понедельника, 19 июня. Стороны подтверждают, что этот шаг направлен... на укрепление совместной арабской деятельности", — отметил МИД Катара.ОАЭ разорвали дипотношения с Катаром в июне 2017 года, обвинив его вслед за другими странами Персидского залива в поддержке терроризма. В начале 2021 года арабские страны решили примириться с Катаром и открыть новую страницу в истории взаимоотношений.

https://ria.ru/20230523/krizis-1873609860.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, катар, оаэ