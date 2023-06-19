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Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий - РИА Новости, 19.06.2023
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09:14 19.06.2023 (обновлено: 09:34 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/dipmissii-1879058817.html
Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий
Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий - РИА Новости, 19.06.2023
Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий
Дипломатические миссии Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заработают в Дохе и Абу-Даби с Дубаем с 19 июня после полного восстановления прерванных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:14
2023-06-19T09:34
в мире
катар
оаэ
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ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Дипломатические миссии Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заработают в Дохе и Абу-Даби с Дубаем с 19 июня после полного восстановления прерванных шесть лет назад дипломатических отношений, говорится в сообщении, размещенном в понедельник МИД Катара в Twitter."На основании желания двух стран укреплять взаимоотношения государства Катар и ОАЭ объявляют о восстановлении дипломатических представительств, в частности, посольства Катара в Абу-Даби и генконсульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе, начиная с понедельника, 19 июня. Стороны подтверждают, что этот шаг направлен... на укрепление совместной арабской деятельности", — отметил МИД Катара.ОАЭ разорвали дипотношения с Катаром в июне 2017 года, обвинив его вслед за другими странами Персидского залива в поддержке терроризма. В начале 2021 года арабские страны решили примириться с Катаром и открыть новую страницу в истории взаимоотношений.
https://ria.ru/20230523/krizis-1873609860.html
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в мире, катар, оаэ
В мире, Катар, ОАЭ
Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий

Катар и ОАЭ возобновляют работу миссий спустя шесть лет после разрыва дипотношений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКатар
Катар - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Дипломатические миссии Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заработают в Дохе и Абу-Даби с Дубаем с 19 июня после полного восстановления прерванных шесть лет назад дипломатических отношений, говорится в сообщении, размещенном в понедельник МИД Катара в Twitter.
"На основании желания двух стран укреплять взаимоотношения государства Катар и ОАЭ объявляют о восстановлении дипломатических представительств, в частности, посольства Катара в Абу-Даби и генконсульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе, начиная с понедельника, 19 июня. Стороны подтверждают, что этот шаг направлен... на укрепление совместной арабской деятельности", — отметил МИД Катара.
ОАЭ разорвали дипотношения с Катаром в июне 2017 года, обвинив его вслед за другими странами Персидского залива в поддержке терроризма. В начале 2021 года арабские страны решили примириться с Катаром и открыть новую страницу в истории взаимоотношений.
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