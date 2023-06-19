https://ria.ru/20230619/dipmissii-1879058817.html
Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий
Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий - РИА Новости, 19.06.2023
Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий
Дипломатические миссии Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заработают в Дохе и Абу-Даби с Дубаем с 19 июня после полного восстановления прерванных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:14
2023-06-19T09:14
2023-06-19T09:34
в мире
катар
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/42/1520584265_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_f9ed8bbbe47f00c51f096402537544f3.jpg
ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Дипломатические миссии Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заработают в Дохе и Абу-Даби с Дубаем с 19 июня после полного восстановления прерванных шесть лет назад дипломатических отношений, говорится в сообщении, размещенном в понедельник МИД Катара в Twitter."На основании желания двух стран укреплять взаимоотношения государства Катар и ОАЭ объявляют о восстановлении дипломатических представительств, в частности, посольства Катара в Абу-Даби и генконсульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе, начиная с понедельника, 19 июня. Стороны подтверждают, что этот шаг направлен... на укрепление совместной арабской деятельности", — отметил МИД Катара.ОАЭ разорвали дипотношения с Катаром в июне 2017 года, обвинив его вслед за другими странами Персидского залива в поддержке терроризма. В начале 2021 года арабские страны решили примириться с Катаром и открыть новую страницу в истории взаимоотношений.
https://ria.ru/20230523/krizis-1873609860.html
катар
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/42/1520584265_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_72fdf4dd464888cdc9b04df19131f25e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, оаэ
Катар и ОАЭ возобновляют взаимную работу дипмиссий
Катар и ОАЭ возобновляют работу миссий спустя шесть лет после разрыва дипотношений
ДОХА, 19 июн — РИА Новости. Дипломатические миссии Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заработают в Дохе и Абу-Даби с Дубаем с 19 июня после полного восстановления прерванных шесть лет назад дипломатических отношений, говорится в сообщении, размещенном в понедельник МИД Катара в Twitter.
"На основании желания двух стран укреплять взаимоотношения государства Катар и ОАЭ объявляют о восстановлении дипломатических представительств, в частности, посольства Катара в Абу-Даби и генконсульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе, начиная с понедельника, 19 июня. Стороны подтверждают, что этот шаг направлен... на укрепление совместной арабской деятельности", — отметил МИД Катара.
ОАЭ разорвали дипотношения с Катаром в июне 2017 года, обвинив его вслед за другими странами Персидского залива
в поддержке терроризма. В начале 2021 года арабские страны решили примириться с Катаром и открыть новую страницу в истории взаимоотношений.
"Худшее впереди". Катар сделал страшное предсказание для Европы