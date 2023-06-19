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В Туве проверят видео с издевательствами учеников соцучреждения над детьми - РИА Новости, 19.06.2023
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09:30 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/deti-1879061195.html
В Туве проверят видео с издевательствами учеников соцучреждения над детьми
В Туве проверят видео с издевательствами учеников соцучреждения над детьми - РИА Новости, 19.06.2023
В Туве проверят видео с издевательствами учеников соцучреждения над детьми
В Туве начали проверку видео, где старшие воспитанники издеваются над младшими в одном из соцучреждений республики, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T09:30
2023-06-19T09:30
происшествия
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. В Туве начали проверку видео, где старшие воспитанники издеваются над младшими в одном из соцучреждений республики, сообщается на сайте регионального правительства. Ранее в соцсетях и СМИ было опубликовано видео, где предположительно воспитанники социального учреждения издеваются над младшими. "По поручению вице-премьера Тувы Орлана Сарыглара члены Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при правительстве... (республики - ред.) приступили к проверке социального учреждения. Члены МКДН выехали в учреждение для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. По информации правительства, в учреждение выехал чиновник минтруда республики. В ведомстве заявили о начала служебной проверки. В республиканской прокуратуре заявили, что ведомство проводит проверку по сообщению, размещенному в интернете.
https://ria.ru/20221003/proverka-1821242263.html
https://ria.ru/20230426/shkolnitsa-1867841832.html
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происшествия, республика тыва
Происшествия, Республика Тыва
В Туве проверят видео с издевательствами учеников соцучреждения над детьми

В Туве проверят видео, где старшие воспитанники соцучреждения издеваются над младшими

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. В Туве начали проверку видео, где старшие воспитанники издеваются над младшими в одном из соцучреждений республики, сообщается на сайте регионального правительства.
Ранее в соцсетях и СМИ было опубликовано видео, где предположительно воспитанники социального учреждения издеваются над младшими.
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"По поручению вице-премьера Тувы Орлана Сарыглара члены Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при правительстве... (республики - ред.) приступили к проверке социального учреждения. Члены МКДН выехали в учреждение для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
По информации правительства, в учреждение выехал чиновник минтруда республики. В ведомстве заявили о начала служебной проверки.
В республиканской прокуратуре заявили, что ведомство проводит проверку по сообщению, размещенному в интернете.
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