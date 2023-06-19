https://ria.ru/20230619/bolsonaru-1879046879.html

СМИ: Болсонару извинился за слова о вакцине против COVID-19

СМИ: Болсонару извинился за слова о вакцине против COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2023

СМИ: Болсонару извинился за слова о вакцине против COVID-19

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару извинился за ошибочное заявление, что вакцина против коронавируса содержит графен, передает агентство EFE. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T06:01

2023-06-19T06:01

2023-06-19T07:41

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару извинился за ошибочное заявление, что вакцина против коронавируса содержит графен, передает агентство EFE."Жаир Болсонару принес извинения за ошибочное заявление о том, что вакцины на основе матричной РНК (рибонуклеиновой кислоты -ред.) против COVID-19 содержат графен, вещество, которое, по его словам, накапливается в яичках и яичниках. Лидер ультраправых сделал это заявление... на мероприятии Либеральной партии... вместе со своим бывшим министром науки и технологий... Маркосом Понтесом", - сообщает агентство. Как отмечает EFE со ссылкой на экс-президента, Болсонару прочитал в проспектах о вакцине, что она содержит частицы графена.Новостной портал G1 сообщал в мае, что Болсонару заявил на допросе в полиции о своей непричастности к возможной фальсификации данных о вакцинации против коронавируса.В начале мая полиция Бразилии провела обыск в доме Болсонару в рамках расследования дела о вводе ложных данных о вакцинации от COVID в систему минздрава. В рамках операции были задержаны бывший помощник экс-президента подполковник Мауру Сид Барбозу, а также его два охранника. В отношении самого Болсонару ордер на арест не выдавался, однако он должен был дать показания.Правоохранители проверяют, не обходили ли Болсонару, члены его семьи и его помощники действовавшие правила вакцинации, чтобы иметь возможность поехать в США. Как сообщает G1, ложные данные попали в системы минздрава в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года.Болсонару известен своим скептическим отношением к пандемии коронавируса. Он не поверил в заболевание, назвал его "небольшим гриппом", будучи президентом, отказывался носить маску на публичных мероприятиях, критиковал ограничительные меры, которые отдельные штаты вводили для борьбы с распространением вируса. При этом он заболел сам.

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бразилия, сша, жаир болсонару, в мире