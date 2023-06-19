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Российский бизнес сможет получить услуги эколога на бирже вторсырья от РЭО - РИА Новости, 19.06.2023
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03:43 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/birzha-1879043891.html
Российский бизнес сможет получить услуги эколога на бирже вторсырья от РЭО
Российский бизнес сможет получить услуги эколога на бирже вторсырья от РЭО - РИА Новости, 19.06.2023
Российский бизнес сможет получить услуги эколога на бирже вторсырья от РЭО
На электронной бирже вторсырья от Российского экологического оператора появилась возможность для компаний обратиться за консультацией профессионального эколога, РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T03:43
2023-06-19T03:43
российский экологический оператор
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На электронной бирже вторсырья от Российского экологического оператора появилась возможность для компаний обратиться за консультацией профессионального эколога, рассказал РИА Новости руководитель проекта Заур Абдурахимов. "Мы вводим новый модуль "удалённый эколог"... Если мы говорим о малом и среднем бизнесе, не каждая компания может иметь в своём штабе профессионального эколога, юридически подкованного, который мог бы правильно составить необходимый пакет документов", - сказал Абдурахимов. По его словам, новый модуль биржи РЭО позволит компаниям обращаться за консультацией эколога в удалённом формате. Абдурахимов отметил, что эксперты РЭО смогут консультировать бизнес, в том числе по вопросам расширенной ответственности производителя. РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок. В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.
https://ria.ru/20230619/yandeks-1879043135.html
РИА Новости
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российский экологический оператор
Российский экологический оператор
Российский бизнес сможет получить услуги эколога на бирже вторсырья от РЭО

В РЭО рассказали о возможности для бизнеса получить услуги эколога на бирже вторсырья

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Fotolia / lavio
Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На электронной бирже вторсырья от Российского экологического оператора появилась возможность для компаний обратиться за консультацией профессионального эколога, рассказал РИА Новости руководитель проекта Заур Абдурахимов.
«
"Мы вводим новый модуль "удалённый эколог"... Если мы говорим о малом и среднем бизнесе, не каждая компания может иметь в своём штабе профессионального эколога, юридически подкованного, который мог бы правильно составить необходимый пакет документов", - сказал Абдурахимов.
По его словам, новый модуль биржи РЭО позволит компаниям обращаться за консультацией эколога в удалённом формате.
Абдурахимов отметил, что эксперты РЭО смогут консультировать бизнес, в том числе по вопросам расширенной ответственности производителя.
РОП (расширенная ответственность производителя) - обязанность производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию тех товаров, которые они произвели, и той упаковки, которую они использовали при выпуске товаров на рынок.
В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
"Яндекс" стал участником биржи вторсырья от РЭО
03:13
 
Российский экологический оператор
 
 
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