https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879093322.html
В Минобороны рассказали, как США хотят перевозить инфицированных комаров
В Минобороны рассказали, как США хотят перевозить инфицированных комаров - РИА Новости, 19.06.2023
В Минобороны рассказали, как США хотят перевозить инфицированных комаров
США планируют доставлять комаров с помощью беспилотников, чтобы заражать военнослужащих противника, сообщил Начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:32
2023-06-19T11:32
2023-06-19T11:35
безопасность
сша
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США планируют доставлять комаров с помощью беспилотников, чтобы заражать военнослужащих противника, сообщил Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее", - заявил Кириллов. По его словам, беспилотник, в соответствии с описанием, должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. "При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи, и отмечено, что "…подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект…"", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879091984.html
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879090700.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф
Безопасность, США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали, как США хотят перевозить инфицированных комаров
Минобороны: США хотят перевозить инфицированных комаров при помощи БПЛА
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
США планируют доставлять комаров с помощью беспилотников, чтобы заражать военнослужащих противника, сообщил
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее", - заявил Кириллов.
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По его словам, беспилотник, в соответствии с описанием, должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их.
"При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи, и отмечено, что "…подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект…"", - добавил Кириллов.
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