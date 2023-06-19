https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879093322.html

В Минобороны рассказали, как США хотят перевозить инфицированных комаров

В Минобороны рассказали, как США хотят перевозить инфицированных комаров - РИА Новости, 19.06.2023

В Минобороны рассказали, как США хотят перевозить инфицированных комаров

США планируют доставлять комаров с помощью беспилотников, чтобы заражать военнослужащих противника, сообщил Начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:32

2023-06-19T11:32

2023-06-19T11:35

безопасность

сша

игорь кириллов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США планируют доставлять комаров с помощью беспилотников, чтобы заражать военнослужащих противника, сообщил Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее", - заявил Кириллов. По его словам, беспилотник, в соответствии с описанием, должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. "При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи, и отмечено, что "…подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект…"", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879091984.html

https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879090700.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф