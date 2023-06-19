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Пентагон пытается вывести животных, переносящих ВИЧ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023
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11:27 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879091984.html
Пентагон пытается вывести животных, переносящих ВИЧ, заявили в Минобороны
Пентагон пытается вывести животных, переносящих ВИЧ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023
Пентагон пытается вывести животных, переносящих ВИЧ, заявили в Минобороны
Пентагон пытается получить популяции мелких животных, переносящих вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатит В, уже получены культуры комаров, инфицированные РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:27
2023-06-19T11:27
сша
африка
игорь кириллов
министерство обороны сша
безопасность
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пентагон пытается получить популяции мелких животных, переносящих вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатит В, уже получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита В, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких, как лихорадка Эбола, гепатит В, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром", - заявил Кириллов на брифинге. "Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита В", - добавил он. По словам Кириллова, для усиления действия арбовирусов американские военные специалисты активно используют возбудителей паразитарных инфекций, таких как микрофилярии. "Работы с переносчиками проводятся в профильных организациях минобороны на территории США и шести зарубежных филиалах. Это дает возможность в лабораторных условиях поддерживать и инфицировать арбовирусами 89 видов комаров и 12 видов клещей. Одновременно разрабатываются программные продукты для прогнозирования распространения трансмиссивных инфекций (в отношении лихорадки долины Рифт прогноз построен для 47 видов насекомых-переносчиков)", - добавил генерал. "Мы уже отмечали скептическую реакцию так называемых "экспертов", получающих финансирование в виде иностранных грантов и подвергающих сомнению тезис о влиянии насекомых-переносчиков на эпидемиологическую обстановку", - отметил Кириллов. По официальной информации Всемирной организации здравоохранения, последняя крупная вспышка желтой лихорадки в Африке в 2013 году была связана с резким увеличением численности комаров, что вызвало одномоментное появление 170 тысяч заболевших с тяжелой формой инфекции, из которых 60 тысяч погибли, напомнил Кириллов. "В этой связи интерес американских заказчиков к переносчикам трансмиссивных инфекций неслучаен. Только в открытой печати научно-исследовательскими организациями минобороны США опубликовано более 100 работ по изучению основных видов комаров и клещей, переносчиков эпидемически значимых инфекций – лихорадок долины Рифт, Западного Нила, денге, Зика", - сказал Кириллов. "Характерно, что многие изучаемые заболевания, например, конго-крымская лихорадка, клещевой и японский энцефалиты, не встречаются на территории Соединенных Штатов и не представляют угрозы для североамериканского континента", - отметил генерал.
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879090700.html
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сша, африка, игорь кириллов, министерство обороны сша, безопасность
США, Африка, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Безопасность
Пентагон пытается вывести животных, переносящих ВИЧ, заявили в Минобороны

Минобороны: Пентагон хочет получить популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит В

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пентагон пытается получить популяции мелких животных, переносящих вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатит В, уже получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита В, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких, как лихорадка Эбола, гепатит В, СПИД и тяжелый острый респираторный синдром", - заявил Кириллов на брифинге.
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"Уже были получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита В", - добавил он.
По словам Кириллова, для усиления действия арбовирусов американские военные специалисты активно используют возбудителей паразитарных инфекций, таких как микрофилярии.
«
"Работы с переносчиками проводятся в профильных организациях минобороны на территории США и шести зарубежных филиалах. Это дает возможность в лабораторных условиях поддерживать и инфицировать арбовирусами 89 видов комаров и 12 видов клещей. Одновременно разрабатываются программные продукты для прогнозирования распространения трансмиссивных инфекций (в отношении лихорадки долины Рифт прогноз построен для 47 видов насекомых-переносчиков)", - добавил генерал.
"Мы уже отмечали скептическую реакцию так называемых "экспертов", получающих финансирование в виде иностранных грантов и подвергающих сомнению тезис о влиянии насекомых-переносчиков на эпидемиологическую обстановку", - отметил Кириллов.
По официальной информации Всемирной организации здравоохранения, последняя крупная вспышка желтой лихорадки в Африке в 2013 году была связана с резким увеличением численности комаров, что вызвало одномоментное появление 170 тысяч заболевших с тяжелой формой инфекции, из которых 60 тысяч погибли, напомнил Кириллов.
«
"В этой связи интерес американских заказчиков к переносчикам трансмиссивных инфекций неслучаен. Только в открытой печати научно-исследовательскими организациями минобороны США опубликовано более 100 работ по изучению основных видов комаров и клещей, переносчиков эпидемически значимых инфекций – лихорадок долины Рифт, Западного Нила, денге, Зика", - сказал Кириллов.
"Характерно, что многие изучаемые заболевания, например, конго-крымская лихорадка, клещевой и японский энцефалиты, не встречаются на территории Соединенных Штатов и не представляют угрозы для североамериканского континента", - отметил генерал.
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СШААфрикаИгорь КирилловМинистерство обороны СШАБезопасность
 
 
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