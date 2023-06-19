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Украина призвала Бангладеш присоединиться к "формуле мира" Зеленского - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879179545.html
Украина призвала Бангладеш присоединиться к "формуле мира" Зеленского
Украина призвала Бангладеш присоединиться к "формуле мира" Зеленского - РИА Новости, 19.06.2023
Украина призвала Бангладеш присоединиться к "формуле мира" Зеленского
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в телеграм-канале, что призвал Бангладеш присоединиться к реализации "формулы мира" Владимира Зеленского и занять активную... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:33
2023-06-19T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бангладеш
денис шмыгаль
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в телеграм-канале, что призвал Бангладеш присоединиться к реализации "формулы мира" Владимира Зеленского и занять активную позицию во всесторонней помощи Украине. "Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасина Вазед… Призвал присоединиться к реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Говорили также о поддержке важных украинских инициатив-таких как Grain from Ukraine. Украина остается одним из гарантов продовольственной безопасности мира, а Бангладеш исторически является одним из крупнейших импортеров украинского зерна", - написал Шмыгаль. Также Шмыгаль выразил надежду на активную позицию Бангладеш в оказании всесторонней помощи Украине и дальнейшее плодотворное взаимодействие. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230417/gnev-1865714537.html
украина
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в мире, украина, бангладеш, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бангладеш, Денис Шмыгаль, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина призвала Бангладеш присоединиться к "формуле мира" Зеленского

Премьер Украины Шмыгаль призвал Бангладеш присоединиться к "формуле мира" Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в телеграм-канале, что призвал Бангладеш присоединиться к реализации "формулы мира" Владимира Зеленского и занять активную позицию во всесторонней помощи Украине.
"Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасина Вазед… Призвал присоединиться к реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Говорили также о поддержке важных украинских инициатив-таких как Grain from Ukraine. Украина остается одним из гарантов продовольственной безопасности мира, а Бангладеш исторически является одним из крупнейших импортеров украинского зерна", - написал Шмыгаль. Также Шмыгаль выразил надежду на активную позицию Бангладеш в оказании всесторонней помощи Украине и дальнейшее плодотворное взаимодействие.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБангладешДенис ШмыгальСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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