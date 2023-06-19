https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879179545.html

Украина призвала Бангладеш присоединиться к "формуле мира" Зеленского

Украина призвала Бангладеш присоединиться к "формуле мира" Зеленского - РИА Новости, 19.06.2023

Украина призвала Бангладеш присоединиться к "формуле мира" Зеленского

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в телеграм-канале, что призвал Бангладеш присоединиться к реализации "формулы мира" Владимира Зеленского и занять активную... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:33

2023-06-19T15:33

2023-06-19T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

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денис шмыгаль

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил в телеграм-канале, что призвал Бангладеш присоединиться к реализации "формулы мира" Владимира Зеленского и занять активную позицию во всесторонней помощи Украине. "Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасина Вазед… Призвал присоединиться к реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Говорили также о поддержке важных украинских инициатив-таких как Grain from Ukraine. Украина остается одним из гарантов продовольственной безопасности мира, а Бангладеш исторически является одним из крупнейших импортеров украинского зерна", - написал Шмыгаль. Также Шмыгаль выразил надежду на активную позицию Бангладеш в оказании всесторонней помощи Украине и дальнейшее плодотворное взаимодействие. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230417/gnev-1865714537.html

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бангладеш

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Кирилл Волков

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