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Более 90 домов отремонтируют в Балашихе до конца года - РИА Новости, 19.06.2023
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11:07 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/balashikha-1879084905.html
Более 90 домов отремонтируют в Балашихе до конца года
Более 90 домов отремонтируют в Балашихе до конца года - РИА Новости, 19.06.2023
Более 90 домов отремонтируют в Балашихе до конца года
В городском округе Балашиха до конца текущего года отремонтируют 95 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:07
2023-06-19T11:07
балашиха
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха до конца текущего года отремонтируют 95 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.В ходе отчета о проделанной работе глава городского округа Сергей Юров отметил, что в 2022 году в Балашихе обновили 155 подъездов. В рамках ремонта покрасили стены и радиаторы, заменили освещение.Как отмечается в сообщении пресс-службы, капитальный ремонт провели в 103 многоквартирных домах. В порядок привели фасады, кровли, заменили инженерные системы, отремонтировали подвалы, фундаменты и полностью заменили устаревшие лифты. До конца 2023 года отремонтируют еще 95 домов.На виртуальной карте Фонда капитального ремонта собственники могли в онлайн-режиме следить за тем, как ведутся работы."Для каждого, кто живет в многоквартирном доме, важны комфорт, безопасность качество услуг, за которые платит человек", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе своего обращения 7 июня к жителям региона.
https://ria.ru/20230616/balashikha-1878740469.html
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балашиха
Балашиха

Более 90 домов отремонтируют в Балашихе до конца года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКапитальный ремонт
Капитальный ремонт - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Капитальный ремонт
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха до конца текущего года отремонтируют 95 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе отчета о проделанной работе глава городского округа Сергей Юров отметил, что в 2022 году в Балашихе обновили 155 подъездов. В рамках ремонта покрасили стены и радиаторы, заменили освещение.
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Как отмечается в сообщении пресс-службы, капитальный ремонт провели в 103 многоквартирных домах. В порядок привели фасады, кровли, заменили инженерные системы, отремонтировали подвалы, фундаменты и полностью заменили устаревшие лифты. До конца 2023 года отремонтируют еще 95 домов.
На виртуальной карте Фонда капитального ремонта собственники могли в онлайн-режиме следить за тем, как ведутся работы.
"Для каждого, кто живет в многоквартирном доме, важны комфорт, безопасность качество услуг, за которые платит человек", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе своего обращения 7 июня к жителям региона.
 
Балашиха
 
 
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