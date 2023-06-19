https://ria.ru/20230619/balashikha-1879084905.html
Более 90 домов отремонтируют в Балашихе до конца года
Более 90 домов отремонтируют в Балашихе до конца года - РИА Новости, 19.06.2023
Более 90 домов отремонтируют в Балашихе до конца года
В городском округе Балашиха до конца текущего года отремонтируют 95 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:07
2023-06-19T11:07
2023-06-19T11:07
балашиха
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха до конца текущего года отремонтируют 95 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.В ходе отчета о проделанной работе глава городского округа Сергей Юров отметил, что в 2022 году в Балашихе обновили 155 подъездов. В рамках ремонта покрасили стены и радиаторы, заменили освещение.Как отмечается в сообщении пресс-службы, капитальный ремонт провели в 103 многоквартирных домах. В порядок привели фасады, кровли, заменили инженерные системы, отремонтировали подвалы, фундаменты и полностью заменили устаревшие лифты. До конца 2023 года отремонтируют еще 95 домов.На виртуальной карте Фонда капитального ремонта собственники могли в онлайн-режиме следить за тем, как ведутся работы."Для каждого, кто живет в многоквартирном доме, важны комфорт, безопасность качество услуг, за которые платит человек", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе своего обращения 7 июня к жителям региона.
https://ria.ru/20230616/balashikha-1878740469.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балашиха
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В городском округе Балашиха до конца текущего года отремонтируют 95 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе отчета о проделанной работе глава городского округа Сергей Юров
отметил, что в 2022 году в Балашихе обновили 155 подъездов. В рамках ремонта покрасили стены и радиаторы, заменили освещение.
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Как отмечается в сообщении пресс-службы, капитальный ремонт провели в 103 многоквартирных домах. В порядок привели фасады, кровли, заменили инженерные системы, отремонтировали подвалы, фундаменты и полностью заменили устаревшие лифты. До конца 2023 года отремонтируют еще 95 домов.
На виртуальной карте Фонда капитального ремонта собственники могли в онлайн-режиме следить за тем, как ведутся работы.
"Для каждого, кто живет в многоквартирном доме, важны комфорт, безопасность качество услуг, за которые платит человек", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
в ходе своего обращения 7 июня к жителям региона.