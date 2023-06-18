https://ria.ru/20230618/zemletryasenie-1878947958.html

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 18.06.2023

У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу ночью в акватории Охотского моря у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T01:28

2023-06-18T01:28

2023-06-18T01:47

происшествия

охотское море

итуруп

шикотан

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу ночью в акватории Охотского моря у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 17 июня в 22.35 (14.35 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 256 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 437 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Собеседница отметила, что по оперативным данным землетрясение ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан силой в два балла.Ранее главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщало, что 17 июня землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в акватории Тихого океана к северо-востоку от курильского острова Итуруп.

https://ria.ru/20230617/podozrevaemyy-1878894107.html

охотское море

итуруп

шикотан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, охотское море, итуруп, шикотан, российская академия наук