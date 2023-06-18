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У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 18.06.2023
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01:28 18.06.2023 (обновлено: 01:47 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/zemletryasenie-1878947958.html
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 18.06.2023
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу ночью в акватории Охотского моря у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T01:28
2023-06-18T01:47
происшествия
охотское море
итуруп
шикотан
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу ночью в акватории Охотского моря у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 17 июня в 22.35 (14.35 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 256 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 437 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Собеседница отметила, что по оперативным данным землетрясение ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан силой в два балла.Ранее главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщало, что 17 июня землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в акватории Тихого океана к северо-востоку от курильского острова Итуруп.
https://ria.ru/20230617/podozrevaemyy-1878894107.html
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происшествия, охотское море, итуруп, шикотан, российская академия наук
Происшествия, Охотское море, Итуруп, Шикотан, Российская академия наук
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Филиал РАН: у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в субботу ночью в акватории Охотского моря у побережья Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
«
"Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 17 июня в 22.35 (14.35 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 256 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 437 километров", - уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Собеседница отметила, что по оперативным данным землетрясение ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан силой в два балла.
Ранее главное управление МЧС России по Сахалинской области сообщало, что 17 июня землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в акватории Тихого океана к северо-востоку от курильского острова Итуруп.
Река Лена - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Подозреваемого по делу о ЧП с разливом топлива на реке Лене задержали
17 июня, 15:47
 
ПроисшествияОхотское мореИтурупШикотанРоссийская академия наук
 
 
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