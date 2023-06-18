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В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка
В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка - РИА Новости, 18.06.2023
В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка
В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:44
2023-06-18T13:44
2023-06-18T15:00
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АСТАНА, 18 июн — РИА Новости. В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале."Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен", — уточнили в ведомстве.Всех освобожденных осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.Переговоры с захватчиком банка вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией.Ранее МВД республики заявило, что вооруженный мужчина удерживает, предположительно, семь заложников в отделении банка Kaspi Bank на улице Достык в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка рассказала, что в помещении находились только сотрудники, клиентов в здании не было. Позже СМИ сообщили о начале штурма банка.Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на неподтвержденную информацию передавали, что вооруженный пистолетом 30-летний захватчик потребовал перевести все активы Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Утверждалось, что он дал три часа на выполнение требований, угрожая убить заложников.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878995809_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fb66e9fc21d0ecea9c3a173f5e08b492.jpg
Освобождение заложников в Астане
В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной. Переговоры с захватчиком банка вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией.
2023-06-18T13:44
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, астана
В мире, Казахстан, Астана
В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка
В Астане освободили заложников, захваченных вооруженным мужчиной в отделении банка
АСТАНА, 18 июн — РИА Новости.
В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале
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«
"Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен", — уточнили в ведомстве.
Всех освобожденных осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.
Переговоры с захватчиком банка вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией.
Ранее МВД республики заявило, что вооруженный мужчина удерживает, предположительно, семь заложников в отделении банка Kaspi Bank на улице Достык в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка рассказала, что в помещении находились только сотрудники, клиентов в здании не было. Позже СМИ сообщили о начале штурма банка.
Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на неподтвержденную информацию передавали, что вооруженный пистолетом 30-летний захватчик потребовал перевести все активы Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Утверждалось, что он дал три часа на выполнение требований, угрожая убить заложников.
В Казахстане столкнулись две машины, есть погибшие