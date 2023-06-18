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В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка - РИА Новости, 18.06.2023
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13:44 18.06.2023 (обновлено: 15:00 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/zalozhniki-1878990335.html
В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка
В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка - РИА Новости, 18.06.2023
В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка
В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:44
2023-06-18T15:00
в мире
казахстан
астана
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АСТАНА, 18 июн — РИА Новости. В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале.&quot;Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен&quot;, — уточнили в ведомстве.Всех освобожденных осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.Переговоры с захватчиком банка вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией.Ранее МВД республики заявило, что вооруженный мужчина удерживает, предположительно, семь заложников в отделении банка Kaspi Bank на улице Достык в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка рассказала, что в помещении находились только сотрудники, клиентов в здании не было. Позже СМИ сообщили о начале штурма банка.Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на неподтвержденную информацию передавали, что вооруженный пистолетом 30-летний захватчик потребовал перевести все активы Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Утверждалось, что он дал три часа на выполнение требований, угрожая убить заложников.
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60
353
60
Освобождение заложников в Астане
В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной. Переговоры с захватчиком банка вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией.
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РИА Новости
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353
60
в мире, казахстан, астана
В мире, Казахстан, Астана
В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка

В Астане освободили заложников, захваченных вооруженным мужчиной в отделении банка

Читать ria.ru в
АСТАНА, 18 июн — РИА Новости. В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале.
«

"Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен", — уточнили в ведомстве.

Всех освобожденных осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.
Переговоры с захватчиком банка вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией.
Ранее МВД республики заявило, что вооруженный мужчина удерживает, предположительно, семь заложников в отделении банка Kaspi Bank на улице Достык в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка рассказала, что в помещении находились только сотрудники, клиентов в здании не было. Позже СМИ сообщили о начале штурма банка.
Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на неподтвержденную информацию передавали, что вооруженный пистолетом 30-летний захватчик потребовал перевести все активы Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Утверждалось, что он дал три часа на выполнение требований, угрожая убить заложников.
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