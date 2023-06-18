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В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка

В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка - РИА Новости, 18.06.2023

В Астане освободили заложников, захваченных в отделении банка

В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:44

2023-06-18T13:44

2023-06-18T15:00

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АСТАНА, 18 июн — РИА Новости. В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в телеграм-канале."Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Все заложники освобождены! Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен", — уточнили в ведомстве.Всех освобожденных осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали.Переговоры с захватчиком банка вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией.Ранее МВД республики заявило, что вооруженный мужчина удерживает, предположительно, семь заложников в отделении банка Kaspi Bank на улице Достык в центре Астаны. Полиция вела с ним переговоры. Пресс-служба банка рассказала, что в помещении находились только сотрудники, клиентов в здании не было. Позже СМИ сообщили о начале штурма банка.Некоторые казахстанские СМИ со ссылкой на неподтвержденную информацию передавали, что вооруженный пистолетом 30-летний захватчик потребовал перевести все активы Kaspi Bank в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Утверждалось, что он дал три часа на выполнение требований, угрожая убить заложников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобождение заложников в Астане В Астане освободили заложников, удерживаемых в отделении банка вооруженным мужчиной. Переговоры с захватчиком банка вел министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он также руководил силовой операцией. 2023-06-18T13:44 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, астана