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СМИ: румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных солдат ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
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20:16 18.06.2023 (обновлено: 22:49 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/zaderzhanie-1879025789.html
СМИ: румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных солдат ВСУ
СМИ: румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных солдат ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
СМИ: румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных солдат ВСУ
Румынские пограничники наткнулись на трех украинских коллег, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, передает телеканал Antena... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T20:16
2023-06-18T22:49
в мире
румыния
украина
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КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Румынские пограничники наткнулись на трех украинских коллег, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, передает телеканал Antena 3.&quot;Румынские пограничники задержали трех вооруженных автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеу-де-Сус… Они утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны&quot;, — говорится в сообщении.Как сообщили журналистам в погранполиции Румынии, ранее в страну въехали несколько украинцев, которые попросили предоставить им убежище. Их доставили в офис пограничной полиции в городе Вишеу-де-Сус для допроса и опознания. Позже украинцев перевезут в центр для беженцев. Примерно через час после этого инцидента патрули пограничной полиции уезда Марамуреш задержали на территории Румынии трех украинских пограничников. Они преследовали первую группу украинцев, но заплутали в горах. Задержанных пограничников передадут Киеву после оформления всех положенных процедур.
https://ria.ru/20230613/granitsa-1877917396.html
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в мире, румыния, украина
В мире, Румыния, Украина
СМИ: румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных солдат ВСУ

Пограничники в Румынии задержали трех заблудившихся в горах украинских военных

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Румынские пограничники наткнулись на трех украинских коллег, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, передает телеканал Antena 3.
«

"Румынские пограничники задержали трех вооруженных автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеу-де-Сус… Они утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны", — говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в погранполиции Румынии, ранее в страну въехали несколько украинцев, которые попросили предоставить им убежище. Их доставили в офис пограничной полиции в городе Вишеу-де-Сус для допроса и опознания. Позже украинцев перевезут в центр для беженцев.
Примерно через час после этого инцидента патрули пограничной полиции уезда Марамуреш задержали на территории Румынии трех украинских пограничников. Они преследовали первую группу украинцев, но заплутали в горах. Задержанных пограничников передадут Киеву после оформления всех положенных процедур.
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России
13 июня, 23:46
 
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