https://ria.ru/20230618/zaderzhanie-1879025789.html

СМИ: румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных солдат ВСУ

СМИ: румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных солдат ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023

СМИ: румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных солдат ВСУ

Румынские пограничники наткнулись на трех украинских коллег, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, передает телеканал Antena... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T20:16

2023-06-18T20:16

2023-06-18T22:49

в мире

румыния

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Румынские пограничники наткнулись на трех украинских коллег, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, передает телеканал Antena 3."Румынские пограничники задержали трех вооруженных автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеу-де-Сус… Они утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны", — говорится в сообщении.Как сообщили журналистам в погранполиции Румынии, ранее в страну въехали несколько украинцев, которые попросили предоставить им убежище. Их доставили в офис пограничной полиции в городе Вишеу-де-Сус для допроса и опознания. Позже украинцев перевезут в центр для беженцев. Примерно через час после этого инцидента патрули пограничной полиции уезда Марамуреш задержали на территории Румынии трех украинских пограничников. Они преследовали первую группу украинцев, но заплутали в горах. Задержанных пограничников передадут Киеву после оформления всех положенных процедур.

https://ria.ru/20230613/granitsa-1877917396.html

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, украина