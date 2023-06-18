СМИ: румынские пограничники обнаружили в горах троих вооруженных солдат ВСУ
Пограничники в Румынии задержали трех заблудившихся в горах украинских военных
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Румынские пограничники наткнулись на трех украинских коллег, которые заблудились в горах при попытке задержать незаконных мигрантов, передает телеканал Antena 3.
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"Румынские пограничники задержали трех вооруженных автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеу-де-Сус… Они утверждают, что заблудились из-за плохой видимости в горах и таким образом оказались на территории нашей страны", — говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в погранполиции Румынии, ранее в страну въехали несколько украинцев, которые попросили предоставить им убежище. Их доставили в офис пограничной полиции в городе Вишеу-де-Сус для допроса и опознания. Позже украинцев перевезут в центр для беженцев.
Примерно через час после этого инцидента патрули пограничной полиции уезда Марамуреш задержали на территории Румынии трех украинских пограничников. Они преследовали первую группу украинцев, но заплутали в горах. Задержанных пограничников передадут Киеву после оформления всех положенных процедур.