https://ria.ru/20230618/vkontakte-1878953616.html

Пользователи "ВКонтакте" создали девять миллионов цифровых аватаров

Пользователи "ВКонтакте" создали девять миллионов цифровых аватаров - РИА Новости, 18.06.2023

Пользователи "ВКонтакте" создали девять миллионов цифровых аватаров

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" создали девять миллионов цифровых аватаров vmoji с момента их запуска в июле 2022 года, в дальнейшем соцсеть планирует... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T04:47

2023-06-18T04:47

2023-06-18T04:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" создали девять миллионов цифровых аватаров vmoji с момента их запуска в июле 2022 года, в дальнейшем соцсеть планирует идти в сторону управления контентом с использованием технологий, позволяющих с помощью NFT подтвердить право собственности не только на изображения, но и на музыку, видео и тексты, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор компании Марина Краснова. Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляет собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать. "С момента запуска VK NFT десятки тысяч пользователей поставили себе NFT-аватарки. Количество пользователей, которые создали vmoji, достигло девяти миллионов", - сказала Краснова. По ее мнению, если посмотреть на темпы роста установок и создания цифровых аватаров и NFT-аватаров, становится очевидно, что через несколько лет не останется ни одного человека, который, находясь в онлайне, не знает, что можно обладать какими-то ценностями, которые подкрепляются NFT-технологиями. "Дальше мы планируем идти в сторону управления контентом с использованием web3-технологий, когда ты можешь с помощью NFT подтвердить право собственности не только на изображения, но и на музыку, видео, тексты. И, конечно, идем в сторону собственного NFT-маркетплейса", - отметила Краснова. В декабре "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты, их можно установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле. Для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелек. Возможность создавать собственных цифровых аватаров появилась в соцсети в июле. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230618/ustroystva-1878953243.html

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