https://ria.ru/20230618/vdnkh-1878972919.html

На ВДНХ в Москве откроется центр ассистивных технологий

На ВДНХ в Москве откроется центр ассистивных технологий - РИА Новости, 18.06.2023

На ВДНХ в Москве откроется центр ассистивных технологий

Центр ассистивных технологий "Феникс" откроется на ВДНХ в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:41

2023-06-18T10:41

2023-06-18T10:41

общество

технологии

москва

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Центр ассистивных технологий "Феникс" откроется на ВДНХ в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы. "В 2023 году на ВДНХ отроется центр ассистивных технологий "Феникс". Он станет первой в стране площадкой, которая объединит разработчиков и тех, кто хочет познакомиться с технологиями для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - слуха, зрения, мобильности, когнитивных способностей", - говорится в сообщении. По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, сегодня в Москве работает уже более 120 стартапов, которые в общей сложности производят свыше 350 инновационных решений для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Он отметил, что все они могут стать резидентами центра и объединить усилия по развитию рынка и повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, а также стать более узнаваемыми. Новый центр предусматривает несколько тематических зон, в том числе шоурум, выставочный и конференц-залы, мастерские, коворкинг-зоны и офисы, а также трассу для проведения спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20230607/turpotentsial-1876719819.html

https://ria.ru/20230325/pavilon-1860898511.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)