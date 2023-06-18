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На ВДНХ в Москве откроется центр ассистивных технологий - РИА Новости, 18.06.2023
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10:41 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/vdnkh-1878972919.html
На ВДНХ в Москве откроется центр ассистивных технологий
На ВДНХ в Москве откроется центр ассистивных технологий - РИА Новости, 18.06.2023
На ВДНХ в Москве откроется центр ассистивных технологий
Центр ассистивных технологий "Феникс" откроется на ВДНХ в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:41
2023-06-18T10:41
общество
технологии
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Центр ассистивных технологий "Феникс" откроется на ВДНХ в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы. "В 2023 году на ВДНХ отроется центр ассистивных технологий "Феникс". Он станет первой в стране площадкой, которая объединит разработчиков и тех, кто хочет познакомиться с технологиями для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - слуха, зрения, мобильности, когнитивных способностей", - говорится в сообщении. По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, сегодня в Москве работает уже более 120 стартапов, которые в общей сложности производят свыше 350 инновационных решений для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Он отметил, что все они могут стать резидентами центра и объединить усилия по развитию рынка и повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, а также стать более узнаваемыми. Новый центр предусматривает несколько тематических зон, в том числе шоурум, выставочный и конференц-залы, мастерские, коворкинг-зоны и офисы, а также трассу для проведения спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20230607/turpotentsial-1876719819.html
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общество, технологии, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
Общество, Технологии, Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)
На ВДНХ в Москве откроется центр ассистивных технологий

На ВДНХ в Москве в 2023 году откроется центр ассистивных технологий "Феникс"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВДНХ
ВДНХ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Центр ассистивных технологий "Феникс" откроется на ВДНХ в Москве в 2023 году, сообщается на сайте мэра столицы.
"В 2023 году на ВДНХ отроется центр ассистивных технологий "Феникс". Он станет первой в стране площадкой, которая объединит разработчиков и тех, кто хочет познакомиться с технологиями для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - слуха, зрения, мобильности, когнитивных способностей", - говорится в сообщении.
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По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, сегодня в Москве работает уже более 120 стартапов, которые в общей сложности производят свыше 350 инновационных решений для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Он отметил, что все они могут стать резидентами центра и объединить усилия по развитию рынка и повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, а также стать более узнаваемыми.
Новый центр предусматривает несколько тематических зон, в том числе шоурум, выставочный и конференц-залы, мастерские, коворкинг-зоны и офисы, а также трассу для проведения спортивных мероприятий.
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