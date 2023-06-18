https://ria.ru/20230618/strelba-1878986514.html

Во время стрельбы на фестивале в США погибли два человека

Во время стрельбы на фестивале в США погибли два человека - РИА Новости, 18.06.2023

Во время стрельбы на фестивале в США погибли два человека

Два человека погибли, пять пострадали в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в американском штате Вашингтон, сообщает полиция. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:08

2023-06-18T13:08

2023-06-18T13:08

в мире

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Два человека погибли, пять пострадали в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в американском штате Вашингтон, сообщает полиция. "Двое погибли... пять пострадали", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Грант. Подозреваемый задержан, в настоящий момент ведется расследование. Отмечается, что последующие мероприятия фестиваля пройдут по запланированному расписанию.

https://ria.ru/20230611/strelba-1877463010.html

вашингтон (штат)

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат)