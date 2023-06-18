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Во время стрельбы на фестивале в США погибли два человека - РИА Новости, 18.06.2023
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13:08 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/strelba-1878986514.html
Во время стрельбы на фестивале в США погибли два человека
Во время стрельбы на фестивале в США погибли два человека - РИА Новости, 18.06.2023
Во время стрельбы на фестивале в США погибли два человека
Два человека погибли, пять пострадали в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в американском штате Вашингтон, сообщает полиция. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:08
2023-06-18T13:08
в мире
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Два человека погибли, пять пострадали в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в американском штате Вашингтон, сообщает полиция. "Двое погибли... пять пострадали", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Грант. Подозреваемый задержан, в настоящий момент ведется расследование. Отмечается, что последующие мероприятия фестиваля пройдут по запланированному расписанию.
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вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат)
В мире, Вашингтон (штат)
Во время стрельбы на фестивале в США погибли два человека

Во время стрельбы на фестивале Beyond Wonderland в США погибли два человека

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Два человека погибли, пять пострадали в результате стрельбы на музыкальном фестивале Beyond Wonderland в американском штате Вашингтон, сообщает полиция.
"Двое погибли... пять пострадали", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Грант.
Подозреваемый задержан, в настоящий момент ведется расследование. Отмечается, что последующие мероприятия фестиваля пройдут по запланированному расписанию.
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