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Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 18.06.2023 (обновлено: 14:17 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878992748.html
Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 18.06.2023
Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность двух... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:05
2023-06-18T14:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, а украинская сторона потеряла за сутки до 60 военных и пять единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах Фигалевки, Масютовки, Кисловки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР."В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. В результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878993030.html
луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ

Минобороны: российские военные пресекли деятельность ДРГ в Харьковской области и ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, а украинская сторона потеряла за сутки до 60 военных и пять единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах Фигалевки, Масютовки, Кисловки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.
"В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. В результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщили в ведомстве.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в ДНР
Вчера, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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