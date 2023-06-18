https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878992748.html

Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ

Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 18.06.2023

Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ

Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность двух... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:05

2023-06-18T14:05

2023-06-18T14:17

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, а украинская сторона потеряла за сутки до 60 военных и пять единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах Фигалевки, Масютовки, Кисловки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР."В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. В результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878993030.html

луганская народная республика

россия

харьковская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины