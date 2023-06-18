https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878992748.html
Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ - РИА Новости, 18.06.2023
Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность двух... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:05
2023-06-18T14:05
2023-06-18T14:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Запад" нанесла удары по позициям противника на купянском направлении, в результате пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп, а украинская сторона потеряла за сутки до 60 военных и пять единиц техники, включая одну польскую гаубицу Krab, сообщили в воскресенье в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах Фигалевки, Масютовки, Кисловки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР."В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. В результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878993030.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ
Минобороны: российские военные пресекли деятельность ДРГ в Харьковской области и ЛНР