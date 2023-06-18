https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878246327.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:10

2023-06-18T16:10

2023-06-18T16:10

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 июня 2023 годаВ минувшие сутки наиболее активные действия велись на Запорожском направлении. ВСУ предприняли безуспешные попытки наступательных действий. Российские войска отразили все атаки противника. Также пресечены попытки украинских подразделений атаковать на Донецком и Южнодонецком направлениях. Нанесено поражение живой силе и технике на Херсонском, Купянском и Краснолиманском направлениях.Параллельно ликвидированы 113 артиллерийский расчетов, 124 района скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов. Средства ПВО сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS,18 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 444 самолета, 239 вертолетов, 4686 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1125 реактивных систем залпового огня, 10156 танков и других бронемашин, 5149 орудий полевой артиллерии и 11028 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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