https://ria.ru/20230618/pozhar-1879023586.html
В Ивановской области ликвидировали пожар на складе
В Ивановской области ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 18.06.2023
В Ивановской области ликвидировали пожар на складе
Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:45
2023-06-18T19:45
2023-06-18T19:45
происшествия
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС по региону. Ранее в воскресенье ведомство информировало, что в 12.35 поступило сообщение о возгорании в населенном пункте Ново-Талицы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение поддонов с пищевой пленкой в тюках на открытой площадке на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В 15.15 пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров, 200 квадратных метров из которых пришлись на ангар. "В 18.15 горение ликвидировано. В результате пожара повреждено строение ангара и имущество на общей площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области ликвидировали пожар на складе
МЧС: в Ивановской области ликвидировали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров
РЯЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС по региону.
Ранее в воскресенье ведомство информировало, что в 12.35 поступило сообщение о возгорании в населенном пункте Ново-Талицы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение поддонов с пищевой пленкой в тюках на открытой площадке на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В 15.15 пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров, 200 квадратных метров из которых пришлись на ангар.
В Ивановской области локализовали пожар на складе
"В 18.15 горение ликвидировано. В результате пожара повреждено строение ангара и имущество на общей площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.