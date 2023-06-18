https://ria.ru/20230618/pozhar-1879023586.html

В Ивановской области ликвидировали пожар на складе

В Ивановской области ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 18.06.2023

В Ивановской области ликвидировали пожар на складе

Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T19:45

2023-06-18T19:45

2023-06-18T19:45

происшествия

ивановская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС по региону. Ранее в воскресенье ведомство информировало, что в 12.35 поступило сообщение о возгорании в населенном пункте Ново-Талицы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение поддонов с пищевой пленкой в тюках на открытой площадке на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В 15.15 пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров, 200 квадратных метров из которых пришлись на ангар. "В 18.15 горение ликвидировано. В результате пожара повреждено строение ангара и имущество на общей площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230618/pozhar-1879008510.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)