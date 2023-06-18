Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pozhar-1879023586.html
В Ивановской области ликвидировали пожар на складе
В Ивановской области ликвидировали пожар на складе - РИА Новости, 18.06.2023
В Ивановской области ликвидировали пожар на складе
Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:45
2023-06-18T19:45
происшествия
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879008070_0:11:2494:1414_1920x0_80_0_0_6657e93f5d06a0f1add24947714172b8.jpg
РЯЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС по региону. Ранее в воскресенье ведомство информировало, что в 12.35 поступило сообщение о возгорании в населенном пункте Ново-Талицы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение поддонов с пищевой пленкой в тюках на открытой площадке на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В 15.15 пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров, 200 квадратных метров из которых пришлись на ангар. "В 18.15 горение ликвидировано. В результате пожара повреждено строение ангара и имущество на общей площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230618/pozhar-1879008510.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879008070_316:0:2201:1414_1920x0_80_0_0_1470676c2d0d105b8e922bed68a27ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области ликвидировали пожар на складе

МЧС: в Ивановской области ликвидировали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров

© МЧСИВАНОВО37/TelegramПожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в селе Ново-Талицы в Ивановской области
Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в селе Ново-Талицы в Ивановской области
© МЧСИВАНОВО37/Telegram
Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров в селе Ново-Талицы в Ивановской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой на площади 1,2 тысячи квадратных метров, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС по региону.
Ранее в воскресенье ведомство информировало, что в 12.35 поступило сообщение о возгорании в населенном пункте Ново-Талицы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение поддонов с пищевой пленкой в тюках на открытой площадке на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. В 15.15 пожар локализовали на площади 1200 квадратных метров, 200 квадратных метров из которых пришлись на ангар.
Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат природный пожар в деревне Юлдус Курганской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В Ивановской области локализовали пожар на складе
Вчера, 16:47
"В 18.15 горение ликвидировано. В результате пожара повреждено строение ангара и имущество на общей площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияИвановская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала