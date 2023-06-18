https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878959392.html

Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником

Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023

Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником

Глава российского военного ведомства поздравил специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником - Днем медицинского работника,... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T07:34

2023-06-18T07:34

2023-06-18T07:34

россия

сергей шойгу

день медицинского работника в россии

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава российского военного ведомства поздравил специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником - Днем медицинского работника, сообщили в Минобороны. "Сергей Шойгу выразил благодарность военным медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу. Министр обороны отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненым в ходе специальной военной операции", - сказали в министерстве. Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции более 70% военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт. За мужество и героизм проявленные при спасении жизней военнослужащих более 4,5 тысячи военных медиков были отмечены государственными наградами. "Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе – защите жизни и здоровья наших военнослужащих", - сказал Шойгу, слова которого приводят в Минобороны.

https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878946746.html

россия

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россия, сергей шойгу, день медицинского работника в россии, общество