Рейтинг@Mail.ru
Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878959392.html
Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником
Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023
Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником
Глава российского военного ведомства поздравил специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником - Днем медицинского работника,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T07:34
2023-06-18T07:34
россия
сергей шойгу
день медицинского работника в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845368508_0:0:1721:968_1920x0_80_0_0_6558357c7fa086d8f1c6eed8170d7c1a.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава российского военного ведомства поздравил специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником - Днем медицинского работника, сообщили в Минобороны. "Сергей Шойгу выразил благодарность военным медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу. Министр обороны отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненым в ходе специальной военной операции", - сказали в министерстве. Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции более 70% военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт. За мужество и героизм проявленные при спасении жизней военнослужащих более 4,5 тысячи военных медиков были отмечены государственными наградами. "Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе – защите жизни и здоровья наших военнослужащих", - сказал Шойгу, слова которого приводят в Минобороны.
https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878946746.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845368508_173:0:1606:1075_1920x0_80_0_0_5e9da50ce562739180b113cfb54719d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, день медицинского работника в россии, общество
Россия, Сергей Шойгу, День медицинского работника в России, Общество
Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником

Минобороны: Шойгу поздравил военных медиков с профессиональным праздником

© Фото : Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава российского военного ведомства поздравил специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником - Днем медицинского работника, сообщили в Минобороны.
«
"Сергей Шойгу выразил благодарность военным медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу. Министр обороны отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненым в ходе специальной военной операции", - сказали в министерстве.
Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции более 70% военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт.
За мужество и героизм проявленные при спасении жизней военнослужащих более 4,5 тысячи военных медиков были отмечены государственными наградами.
"Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе – защите жизни и здоровья наших военнослужащих", - сказал Шойгу, слова которого приводят в Минобороны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Путин поздравил медиков с профессиональным праздником
Вчера, 00:47
 
РоссияСергей ШойгуДень медицинского работника в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала