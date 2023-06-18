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В ГД предложили изменить размер дохода по вкладам, дающий право на пособие
В ГД предложили изменить размер дохода по вкладам, дающий право на пособие - РИА Новости, 18.06.2023
В ГД предложили изменить размер дохода по вкладам, дающий право на пособие
Следует изменить максимальный размер дохода по вкладам, допускающий право на получение пособия, заявила депутат ГД Яна Лантратова в своем телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:08
2023-06-18T19:08
2023-06-18T19:15
общество
яна лантратова
госдума рф
антон котяков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Следует изменить максимальный размер дохода по вкладам, допускающий право на получение пособия, заявила депутат ГД Яна Лантратова в своем телеграм-канале. "Надо изменить размер дохода по вкладам, допускающий право на пособие... С коллегой Ниной Останиной обратились к министру труда Антону Котякову с просьбой принять меры, дающие право нуждающимся семьям накопить средства на крупную покупку с помощью банковских вкладов при сохранении их права на получение ежемесячного пособия", - написала она, приложив скан обращения с двумя подписями под ним. Как объяснила Лантратова, сейчас основанием для отказа в назначении пособия является наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов по вкладам в банках. В обращении предлагается повысить эту величину до трех прожиточных минимумов. "Ежемесячное пособие часто является для нуждающихся семей критически важной мерой поддержки государства, без которой они едва ли могут обеспечить себе и ребенку минимальные достойные условия жизни", - добавила депутат.
https://ria.ru/20230616/posobiya-1878697909.html
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общество, яна лантратова, госдума рф, антон котяков
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ, Антон Котяков
В ГД предложили изменить размер дохода по вкладам, дающий право на пособие
Депутат Лантратова предложила изменить размер дохода по вкладам, дающий право на пособие