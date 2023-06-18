https://ria.ru/20230618/nagrada-1878954323.html

Командующий ЮВО наградил особо отличившихся военных

Командующий ЮВО наградил особо отличившихся военных - РИА Новости, 18.06.2023

Командующий ЮВО наградил особо отличившихся военных

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил госнаграды особо отличившимся на Артемовском направлении российским... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T05:06

2023-06-18T05:06

2023-06-18T05:15

специальная военная операция на украине

безопасность

южный военный округ

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил госнаграды особо отличившимся на Артемовском направлении российским военным, передает пресс-служба ЮВО. "Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил государственные награды военнослужащим, особо отличившимся при выполнении задач на артемовском направлении специальной военной операции. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, Георгиевские Кресты, медали "За отвагу", а также медали "За храбрость", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что награждение происходило непосредственно на передовой. Кузовлев поблагодарил военных за мужество, стойкость и высокий профессионализм.

https://ria.ru/20230612/nagrada-1877669011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, южный военный округ, вооруженные силы рф