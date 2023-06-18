https://ria.ru/20230618/nagrada-1878954323.html
Командующий ЮВО наградил особо отличившихся военных
Командующий ЮВО наградил особо отличившихся военных - РИА Новости, 18.06.2023
Командующий ЮВО наградил особо отличившихся военных
Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил госнаграды особо отличившимся на Артемовском направлении российским... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T05:06
2023-06-18T05:06
2023-06-18T05:15
специальная военная операция на украине
безопасность
южный военный округ
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил госнаграды особо отличившимся на Артемовском направлении российским военным, передает пресс-служба ЮВО. "Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил государственные награды военнослужащим, особо отличившимся при выполнении задач на артемовском направлении специальной военной операции. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, Георгиевские Кресты, медали "За отвагу", а также медали "За храбрость", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что награждение происходило непосредственно на передовой. Кузовлев поблагодарил военных за мужество, стойкость и высокий профессионализм.
https://ria.ru/20230612/nagrada-1877669011.html
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безопасность, южный военный округ, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Южный военный округ, Вооруженные силы РФ
Командующий ЮВО наградил особо отличившихся военных
Командующий ЮВО наградил военных, особо отличившихся на Артемовском направлении