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Глава Роспотребнадзора заявила, что риск распространения холеры сохраняется - РИА Новости, 18.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
03:24 18.06.2023 (обновлено: 08:43 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/kholera-1878951941.html
Глава Роспотребнадзора заявила, что риск распространения холеры сохраняется
Глава Роспотребнадзора заявила, что риск распространения холеры сохраняется - РИА Новости, 18.06.2023
Глава Роспотребнадзора заявила, что риск распространения холеры сохраняется
Риски распространения холеры сохраняются, но случаев заболевания в России несколько лет практически нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T03:24
2023-06-18T08:43
пмэф-2023
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Риски распространения холеры сохраняются, но случаев заболевания в России несколько лет практически нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. &quot;Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист&quot;, — сказала она.Глава ведомства подчеркнула, что Роспотребнадзор делал и делает все, чтобы проникновение инфекции в страну стало наименее возможным. Заболеваний в России практически нет несколько лет, даже завозных, напомнила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
ПМЭФ-2023, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что риск распространения холеры сохраняется

Глава Роспотребнадзора Попова: случаев заболевания холерой почти нет, но риски сохраняются

© Depositphotos.com / ktsdesignИллюстрация холерного вибриона
Иллюстрация холерного вибриона - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Depositphotos.com / ktsdesign
Иллюстрация холерного вибриона. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Риски распространения холеры сохраняются, но случаев заболевания в России несколько лет практически нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«

"Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист", — сказала она.

Глава ведомства подчеркнула, что Роспотребнадзор делал и делает все, чтобы проникновение инфекции в страну стало наименее возможным. Заболеваний в России практически нет несколько лет, даже завозных, напомнила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День четвертый, главное
© Фотохост-агентство РИА Новости

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

SUP-завтрак (От)Личный Петербург

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

На форуме в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

Торжественная церемония награждения победителей юбилейного, двадцатого конкурса Моя страна - моя Россия

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

Сессия Проект Судьба. Практики и стажировки

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании Аэрофлот

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Самыми многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup на форуме в Петербурге.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В форуме приняли участие более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, министры, главы дипмиссий, представители городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

На деловых площадках подписано более 900 соглашений на общую сумму в 3,8 триллиона рублей, в том числе 43 контракта с представителями иностранных компаний.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Показатели ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

Можно с уверенностью говорить о том, что международная деловая активность восстанавливается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Модель самолета Airbus A320 на стенде авиакомпании "Аэрофлот".

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
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