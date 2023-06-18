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Глава Роспотребнадзора заявила, что риск распространения холеры сохраняется

Глава Роспотребнадзора заявила, что риск распространения холеры сохраняется - РИА Новости, 18.06.2023

Глава Роспотребнадзора заявила, что риск распространения холеры сохраняется

Риски распространения холеры сохраняются, но случаев заболевания в России несколько лет практически нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T03:24

2023-06-18T03:24

2023-06-18T08:43

пмэф-2023

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Риски распространения холеры сохраняются, но случаев заболевания в России несколько лет практически нет, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолетом инфекцию может завести любой турист", — сказала она.Глава ведомства подчеркнула, что Роспотребнадзор делал и делает все, чтобы проникновение инфекции в страну стало наименее возможным. Заболеваний в России практически нет несколько лет, даже завозных, напомнила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество