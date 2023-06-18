Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили 41 натовский снаряд по районам Донецка - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/donetsk-1878991762.html
ВСУ выпустили 41 натовский снаряд по районам Донецка
ВСУ выпустили 41 натовский снаряд по районам Донецка - РИА Новости, 18.06.2023
ВСУ выпустили 41 натовский снаряд по районам Донецка
Украинские войска с 10.35 по 12.15 выпустили 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:59
2023-06-18T13:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_7716b87f0b369c81ba03eb7eef59bfa5.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска с 10.35 по 12.15 выпустили 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 10.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 10.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Куйбышевский район расположен на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230618/obstrely-1878951166.html
https://ria.ru/20230617/obstrel-1878940559.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_5ac8eedf804504da6a0739c901ccc0ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ выпустили 41 натовский снаряд по районам Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 41 натовский снаряд

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска с 10.35 по 12.15 выпустили 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 10.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 10.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Жилой частный дом, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Украинские войска в ночь обстреляли Донецк
Вчера, 03:12
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Куйбышевский район расположен на западе города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Александровку
17 июня, 23:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала