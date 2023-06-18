ВСУ выпустили 41 натовский снаряд по районам Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 41 натовский снаряд
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска с 10.35 по 12.15 выпустили 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 10.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 10.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Куйбышевский район расположен на западе города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.