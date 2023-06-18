https://ria.ru/20230618/donetsk-1878991762.html

ВСУ выпустили 41 натовский снаряд по районам Донецка

ВСУ выпустили 41 натовский снаряд по районам Донецка - РИА Новости, 18.06.2023

ВСУ выпустили 41 натовский снаряд по районам Донецка

Украинские войска с 10.35 по 12.15 выпустили 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:59

2023-06-18T13:59

2023-06-18T13:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875859942_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_7716b87f0b369c81ba03eb7eef59bfa5.jpg

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска с 10.35 по 12.15 выпустили 41 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 10.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 10.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 11.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 12.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Куйбышевский район расположен на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230618/obstrely-1878951166.html

https://ria.ru/20230617/obstrel-1878940559.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк