https://ria.ru/20230618/bratya-1878978996.html

Путин рассказал, как вернул из зоны спецоперации одного из трех братьев

Путин рассказал, как вернул из зоны спецоперации одного из трех братьев - РИА Новости, 18.06.2023

Путин рассказал, как вернул из зоны спецоперации одного из трех братьев

Президент Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, участвовавших в спецоперации на Запорожском... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:46

2023-06-18T11:46

2023-06-18T14:38

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, участвовавших в спецоперации на Запорожском направлении, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "Вот стало известно — Юнусбек мне раскрыл — что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий", — сказал глава государства.На вопрос военкора, возвращал ли президент одного из братьев-десантников "чуть ли не силой", Путин ответил утвердительно. "Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: "Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы". — "Нет, я не могу, должен за брата отомстить…" — Я уж и так и так. Потом пришлось сказать: "Это приказ Верховного главнокомандующего". Он говорит: "Есть!" Честное слово!" — сказал он.При этом Путин рассказал, что практически все раненые бойцы, с которыми он общался, хотят после госпиталя вернуться "в зону спецоперации, к своим товарищам".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230614/putin-1877987986.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество