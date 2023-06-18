https://ria.ru/20230618/bratya-1878978996.html
Путин рассказал, как вернул из зоны спецоперации одного из трех братьев
Путин рассказал, как вернул из зоны спецоперации одного из трех братьев - РИА Новости, 18.06.2023
Путин рассказал, как вернул из зоны спецоперации одного из трех братьев
Президент Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, участвовавших в спецоперации на Запорожском... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:46
2023-06-18T11:46
2023-06-18T14:38
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, участвовавших в спецоперации на Запорожском направлении, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "Вот стало известно — Юнусбек мне раскрыл — что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий", — сказал глава государства.На вопрос военкора, возвращал ли президент одного из братьев-десантников "чуть ли не силой", Путин ответил утвердительно. "Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: "Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы". — "Нет, я не могу, должен за брата отомстить…" — Я уж и так и так. Потом пришлось сказать: "Это приказ Верховного главнокомандующего". Он говорит: "Есть!" Честное слово!" — сказал он.При этом Путин рассказал, что практически все раненые бойцы, с которыми он общался, хотят после госпиталя вернуться "в зону спецоперации, к своим товарищам".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230614/putin-1877987986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин рассказал, как вернул из зоны спецоперации одного из трех братьев
Президент Путин рассказал, как отдал одному из трех братьев приказ вернуться из зоны СВО
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин рассказал, как отдал приказ о возвращении из зоны спецоперации одного из трех братьев, участвовавших в спецоперации на Запорожском направлении, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1
".
«
"Вот стало известно — Юнусбек мне раскрыл — что на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне уже пришлось позвонить старшему и сказать, что вы старший и принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий", — сказал глава государства.
На вопрос военкора, возвращал ли президент одного из братьев-десантников "чуть ли не силой", Путин ответил утвердительно.
"Да, брат у него погиб там, я позвонил ему и говорю: "Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы". — "Нет, я не могу, должен за брата отомстить…" — Я уж и так и так. Потом пришлось сказать: "Это приказ Верховного главнокомандующего". Он говорит: "Есть!" Честное слово!" — сказал он.
При этом Путин рассказал, что практически все раненые бойцы, с которыми он общался, хотят после госпиталя вернуться "в зону спецоперации, к своим товарищам".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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